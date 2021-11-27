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Detay kelimesinin eş anlamlısı nedir? Detayın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Detay#Eş Anlamlısı
Detay kelimesinin eş anlamlısı nedir Detayın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Türkçede kullandığımız birçok kelime yazılışları bakımından farklı olsa da aynı anlama gelmektedir. Bu kelimeler eş anlamlı diğer bir adı ile anlamdaş kelimelerdir. Bu nedenle dilimizde çok sık kullanılan detay kelimesinin anlamı merak edilmektedir. Peki detay kelimesinin eş anlamlısı nedir? Detayın eş anlamı ile örnek cümleleri sizlere detaylıca derledik.

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İlk bakıldığı zaman fark edilemeyen fakat uzun bir süre incelenip gözlemlendikten sonra ortaya çıkan bilgilere detay adı verilmektedir. Bu kelime dilimize 20 yüzyılda Fransızcadan girmiş ve ek aldığı zaman sıfat olarak kullanılmaktadır.

 Detay Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 Detay kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır. Bu nedenle eş anlamlı kelimelerinin de bilinmesi gerekmektedir. Bu kelimenin üç farklı eş anlamlısı bulunmaktadır. Detay sözcüğünün eş anlamlı kelimeleri şunlardır:

 - Ayrıntı: Ayrılmak fiilinden türemiş olan bu kelime detay kelimesinin eş anlamlısıdır. Bir şeyin ayırt edici özelliği anlamına gelmektedir.

 - Teferruat: Bu kelime Arapça kökenli bir kelimedir. Teferruat, detay ve ayrıntı kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir.

 - Tafsilat: Bu kelime Osmanlı döneminde kaleme alınan eserlerde sıklıkla kullanılmıştır. Bir konuyu tüm yönleri ile ele almak anlamına gelmektedir.

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 Detayın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

 Detay kelimesinin üç farklı eş anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bu nedenle eş anlamlı kelimeleri detay kelimesinin yerine de kullanılabilir. Buna örnek cümle şu şekilde verebiliriz:

 - Bu konuyu bana detaylı bir şekilde anlatır mısın?

 - Bu konuyu bana teferruatlı bir şekilde anlatır mısın?

 - Bu konuyu bana tafsilatlı bir şekilde anlatır mısın?

 

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