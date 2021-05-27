Destinasyon Nedir? Destinasyon Yönetimi Nedir

Destinasyon kelimesini en çok turizm sektöründe duymaktayız. Bu bakımdan destinasyon yönetimi bir diğer önemli unsuru oluşturmaktadır. Destinasyon kelimesi ve bununla alakalı olan çeşitli unsuları pek çok insan büyük bir ilgiyle araştırmaya yönelmektedir.

Destinasyon Nedir?

Destinasyon ibaresi ile alakalı olarak en çok sorulan soruların başında destinasyon nedir şeklindeki soru yerini alıyor. Bu bakımdan destinasyon nedir konusu oldukça büyük bir önem barındırıyor. Bu soruya yönelik olarak verilebilecek en doğru yanıtlardan biri şu olmaktadır: Turistlerin gereksinimlerini karşılamak amacı doğrultusunda tasarlanmış hizmet ve imkanların odak noktasını meydana getiren coğrafi alanı ifade eden bir terimdir.

Destinasyon Yönetimi Nedir?

Destinasyon ile alakalı olarak çık fazla sorulma durumu olan sorulardan biri olarak destinasyon yönetimi nedir şeklindeki soru karşımıza çıkmaktadır. Bu sorunun yanıtı ise şu şekilde verilmektedir: Destinasyon yönetimi, bir varış yerinin pek çok yönünün koordineli bir süreç ile birlikte yönetildiği bütüncül bir yaklaşımı tanımlar.

Destinasyon yönetimi yerel konaklama, pazarlama, turistik yerler, tarihi etkinlikler ve ulaşım yönetimini içerebilir nitelikte olup ve çoğunlukla adanmış bir destinasyon yönetim organizasyonunun sorumluluğu altında bulunması söz konusudur.

Destinasyon yönetiminde öncelikli gaye turizmin varış yerinde net bir olumlu etkiye sahip olmasını sağlamak olmaktadır. Sonuç olarak bu durum da hem arz hem de talebi dengeleyerek söz konusu yararları en üst seviyeye taşımak anlamına gelmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen destinasyon yönetim organizasyonu, yerel işletmeleri, devlet rakamlarını ve seyahat endüstrisinde yer alan diğer üyeleri de kapsayan bir oluşum olma niteliği barındırır.