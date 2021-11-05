Destilasyon ne demek, ne anlama gelir? Destilasyon kelimesinin TDK sözlük anlamı...

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Fransızca kökenli bir kelime olan destilasyon sözcüğünü kimyasal bir reaksiyon olarak ifade etmek mümkün. Özellikle Türkçede farklı alanlar için önemli bir yere sahip olduğunu ifade etmek gerekir. Sadece günlük yaşamda değil aynı zamanda eğitim konusunda da önemli bir anlama sahiptir.

Destilasyon Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Destilasyon kelimesi aynı zamanda damıtma olarak Türkçede kullanılır. Bu doğrultuda birden fazla bileşenin bir araya gelmesiyle ısıtılması üzerinden buhar ve sıvı faz üzerinden ayrışma yapılması destilasyon olarak bilinir. Özellikle kimyasal açıdan birçok farklı alanda kullanım konusunda önemli bir yere sahiptir. Temel olarak karışımı bileşenlerine ayırmak olarak ifade edilir. Ancak bunun için ısıtılma kullanılır ve damıtma işlemi gerçekleşir.

Destilasyon Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı

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Kelime bazında ele alındığı vakit Türk Dil Kurumu açısından destilasyon, aynı zamanda damıtma olarak ifade edilir. Bununla beraber ayrışma ya da ayrıştırma şeklinde de anlatmak mümkün. Çünkü ısıtma yolu ile birden fazla bileşeni ayırmak amaçlı, öne çıkan bir damıtma sistemi olarak ifade edilir. Pek çok açıdan önemli bir yere sahip olduğunu söylemek gerekir.