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Destekleme ve yetiştirmede kapsam genişletildi

#Destekleme#Kursları#Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer
Destekleme ve yetiştirmede kapsam genişletildi

8 ve 12’nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11’inci sınıf öğrencileri de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına alındı. Kursa katılmak isteyen öğrenciler, 12-15 Ekim tarihlerinde başvuru yapacak.

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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2’nci sınıftan 12’nci sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ve 7, 8, 11 ve 12’inci sınıflarımıza yönelik DYK'ler ile öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

16 EKİM’DE BAŞLIYOR
Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını ve bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer,

"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12’nci sınıflardan sonra 7 ve 11’inci sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11’inci sınıflar için de DYK açıyoruz. Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12’nvi sınıflar içinde isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz. Ayrıca, DYK'ler aracılığıyla öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerinin ve sunulacak destekleri bu ölçme bulgularına göre belirleyeceğiz. 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ile 7, 8, 11 ve 12’nci sınıflarımıza yönelik DYK'lerle öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.

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#Destekleme#Kursları#Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer