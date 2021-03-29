Destek Olmak ne demek? Destek Olmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Destek olmak deyimi birine bir konu hakkında yardımcı olmak, dertlerini dinlemek anlamına gelir. Destek olmak deyimi sık sık duyduğumuz ve kulağımızın aşina olduğu deyimlerden bir tanesidir. Çoğu zaman insanlar bu gibi durumların anlatılmasında destek olmak deyimini kullanırlar.

Destek Olmak Ne Demek?

İnsanlara herhangi bir konu ile alakalı güç sağlamak, onlara elinden geldiğinde yardımcı olmak anlamına gelen deyimdir.

Destek Olmak Deyiminin Anlamı (TDK)

İnsanoğlu hayatı boyunca pek çok sıkıntılar yaşar. Bu sıkıntılarda arkadaşlarının yanında olması, güç vermesi ve yardımcı olmak için elinden geleni yapması destek olmak deyimi ile ifade edilmektedir.

Destek Olmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bana her konuda destek olduğun için teşekkür ederim.