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Deste kaçtır? 1 ve 2 deste kaç adet sayıdan oluşur

Deste kaçtır 1 ve 2 deste kaç adet sayıdan oluşur

Deste, halk arasında kullanımda sıklıkla karışıklığa neden olan bir kavramdır. Özellikle düzine kavramı ile karıştırılmaktadır. Ancak deste, ne düzine ile aynıdır ne de düzinenin yerine kullanılmaktadır. Öncelikle bu anlam karmaşasının giderilmesi gerekmektedir. Bu eğitim açısından da faydalı olacaktır, çünkü deste pek çok yerde öğrencilerin karşısına çıkmaktadır. İşte, merak edilen tüm detayları derledik.

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 Deste, aynı türlerin bir araya gelerek oluşturduğu tür olarak öne çıkmaktadır. Ancak bu bilgi oldukça kısıtlıdır. Ayrıntıların olmaması durumunda karışıklık devam edecektir ve yanlışa neden olacaktır. 

 Deste Nedir? 

 Tür olarak aynı olan 10 tane yapının birlikte oluşturduğu topluluğa denmektedir. Önemli olan yapıların hepsinin aynı olmasıdır. Bununla ilgili birçok örnek bulunmaktadır. Mesela, 3 tane kalem ile 7 tane silgi bir deste oluşturmaz. Fakat 10 tane kalem ile 10 tane silgi birer deste meydana getirmektedir. Görüldüğü üzere 3 kalem ile 7 silgi toplamda 10 tane olmakta, ancak aynı türden olmadıkları için deste oluşturmamaktadır. 

 1 ve 2 Deste Kaç Sayıdan Oluşmaktadır? 

 1 deste 10 tane aynı varlıktan oluşurken, 2 deste 20 tane aynı varlıktan oluşmaktadır. Bunu bir örnekle pekiştirmek mümkündür. 

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 Örnek: Masanın üzerinde bulunan 10 tane uç ve 20 tane çubuk kaç deste meydana getirmektedir?

 Çözüm: Burada 10 tane ucun 1 deste, 20 tane çubuğun da 2 deste oluşturduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

 

 

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