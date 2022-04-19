Dessas Ne Demek, Ne Anlama Gelir? Dessas Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

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Dessas kelimesi sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bu kelimenin kökenini ve anlamını bilmekte fayda var.

Dessas Ne Demek?

Ülkemizde yaşayan insanların birçok farklı ırka sahip olması yeni kelimeleri de beraberinde getiriyor. Kişiler de konuşma sırasında farklı sözcükler tercih edebiliyor. Ancak bu farklı kelimelerin anlamı bazı kişiler tarafından bilinmiyor. Dessas kelimesi de anlamı bilinmeyen sözcüklerden birisidir. Dessas anlamı itibariyle düzenci olarak kullanılmaktadır. Günümüzde pek yaygın olarak tercih edilmese de anlamı merak edilen kelimeler arasındadır.

Dessas TDK Sözlük Anlamı

Dessas kelimesinin TDK Sözlük anlamı ile düzenci olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı insanlar dessas ya da düzenci kelimelerini farklı şekillerde kullanabilmektedir. Anlam itibariyle aynı anlamı taşıması sebebiyle ikisi de kullanılmaktadır.

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Dessas Ne Demek, TDK Anlamı Nedir?

Dessas kelimesi günümüzde çok sık olmasa da kullanılan kelimeler arasındadır. Bu kelime Arapça kökenli bir sözcüktür.

TDK'ye göre ise dessas kelimesi düzenci anlamına gelmektedir.

(ﺩﺳّﺎﺱ) sıf. ve düzenbazlık yapmak anlamına gelen Dessas kelimesi Arapçadan dilimize gelmektedir. Karşısındaki kimseyi hile ve düzen ile aldatmaya çalışan kişiler için kullanılır. Hilekâr, desisekar, entrikacı anlamlarına da gelmektedir.