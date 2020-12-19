Desinatör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Desinatör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Desinatör, sözlük anlamında desenleri yapan kişi anlamına gelir. Mimarlık, endüstri ve özellikle tekstilde grafik temalarla desenleri çizen kişilere desinatör denmektedir.

Desinatör Nedir?

Desinatör, tekstil sektörü başta olmak üzere diğer ihtiyaç duyulan sektörlerde grafik tasarım üzerinde verilecek olan desenleri çizen kişiye denir. Desinatör, tüm bu çizim işlerini bilgisayar yardımıyla yapmaktadır. Eski tip çalışan fabrika ve geleneksel sanayii de desinatörler şekilleri ürün üzerinde de çizebilmektedirler.

Desinatör Nasıl Olunur?

Desinatör olabilmek için öncelikle üniversitelerin moda ve tekstil bölümlerinden mezun olmak gerekmektedir. Yeni dönemde desinatörlerin bu bölümlerden mezun olmasına oldukça dikkat edilmektedir. Öte yandan kursları bitirerek de desinatör olabilmek mümkündür. Son dönemde oldukça aranan bir meslek olması nedeniyle kurslara da talep hayli artmıştır.

Üniversitelerde de desinatörlüğün geleneksel sanayiden çıkarak modern zeminlere oturtulması ile bölümler açılarak, var olan bölümlere de dersleri eklenmiştir. Bunların dışında desinatör olabilmek için önemli bir hayal gücü ve estetik anlayışına sahip olmak gereklidir. Estetik grafik tasarımın vazgeçilmez unsurlarının başında gelmektedir. Estetik gibi yaratıcılıkta desinatör olabilmek için oldukça önemli bir şarttır. Desinatörlerin sürekli yeni fikirlere ve yeni tasarım anlayışlarına hakim olması gerekmektedir.

Desinatör Olma Şartları Nelerdir?

Desinatörlük hayal gücü ve yaratıcılık gerektirdiği gibi teknoloji anlamında da ilgisi olan kişilerin başarılı olabildiği bir meslek dalıdır. Bu nedenle de desinatör olabilmek için bazı şartlar gerekmektedir. Desinatör olmak isteyen kişilerin her şeyden önce renk bilgisi olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra tekstil ürünlerine de hakim olması işin sanayi boyutudur.

Desinatörlerin vektörel tabanlı grafik programlarını çok iyi derecede kullanması gerekmektedir. Bu programların tüm teknik özelliklerine hakim olmasının yanı sıra kullanımında da profesyonel olması son derece önemlidir. Tüm bunları bağlı olarak baskı tekniklerine de hakim kişiler olması ve ayrıca problem çözebilme yeteneklerine sahip olması desinatörlerde aranan en önemli uygunluk şartları arasındadır. Desinatörlerin üretim safhasında meslekleri ile ilgili diğer elemanların teknik anlamda bilgi sahibi olmaları yapılacak olan desenin iyi bir şekilde uygulanması için gereklidir.

Desinatörler Ne Kadar Maaş Alır?

Desinatörlerin kazançları tecrübeleri ve iş kalitesine göre değişebilmektedir. Desinatörlük farklı bir bilgi alanı olduğu için maaşları ortalama bir personelden fazladır. Bu nedenle de işe yeni başlamış olan bir desinatör 3.500 - 4.000 TL arasında maaş almaktadır. Tecrübesi ve iş yükü geliştikçe desinatör maaşları 4.500 - 5.000 arasında değişebilmektedir. Tüm bunların yanı sıra desinatörler freelance olarak da çalışabilir. Bu durumda ücretlendirme işin yüküne ve boyutuna göre değişim sağlayabilmektedir

Desinatör İş İmkanları Nelerdir?

Her ne kadar tekstil sektöründe faaliyet gösteren bir iş kolu olarak bilinse de sanayi alanında desinatörlere büyük ihtiyaç vardır. Alanın akademik bir eğitim çerçevesine daha yeni bir şekilde oturtulması da bu meslek kolunun ilerleyen süreçlerde daha da fazla nitelikli elemana ihtiyaç duyacağı görülen bir gerçektir.

Endüstriyel sanayide desinatörler çok rahatlıkla iş bulabilmektedirler. Bu nedenle de seçilmesi durumunda asla bitmeyecek yerini geleneksel yöntemlere bırakmayacak bir iş koludur. Gelenekçi sanayinin de yerini modern yöntemlere doğru evrilmesi desinatörlere ihtiyacı daha da fazla arttırmıştır.