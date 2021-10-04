Desi nasıl hesaplanır? 1 Desi kaç kilo, desi neden 3000'e bölünür?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Musleraya tepki Karar sonrası...Rizespor-Galatasaray maçında Ali Palabıyık ve Muslera'ya tepki! Karar sonrası...#Galatasaray
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç Gustavonun golü sonrası...Fenerbahçe-Kasımpaşa maçından sonra dikkat çeken sevinç! Gustavo'nun golü sonrası...#Fenerbahçe
Uğur Şahinden aşı açıklaması: DeğişecekUğur Şahin'den aşı açıklaması: Değişecek!#Uğur Şahin
İslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu Feci şekilde hayatını kaybettiİslam karşıtı karikatürleriyle biliniyordu! Feci şekilde hayatını kaybetti#Lars Vilks
Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)Çaykur Rizespor 2-3 Galatasaray (Maçın özeti ve golleri)#Çaykur Rizespor
En yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecekEn yetkili isim açıkladı: Cezasını çekecek#Gürcistan
Bakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştıBakan Koca uyardı ve ekledi: Hastalığın yayılması kolaylaştı#Koronavirüs
Önce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdikÖnce alışveriş yaptı, son duyurdu: Talimatı verdik#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Terimden Rizede flaş açıklamalar G.Saray budurTerim'den Rize'de flaş açıklamalar! 'G.Saray budur'#Galatasaray
Vali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti Alkışlanacak hareketVali Yerlikaya görüntüleri paylaşıp tebrik etti! Alkışlanacak hareket#Beşiktaş Kaymakamı
Sır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre olduSır gibi saklanıyordu... Bu görüntüler ile deşifre oldu!#ABD
Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)Fenerbahçe 2-1 Kasımpaşa (Maçın özeti ve golleri)#Fenerbahçe
Önce kendine aşık ediyor sonra... 74lük kara dulun korkunç planıÖnce kendine aşık ediyor sonra... 74'lük kara dulun korkunç planı#Japonya
Usta oyuncuya veda Öldüğünü kabul edemiyorumUsta oyuncuya veda! 'Öldüğünü kabul edemiyorum'#İlhan Daner
İşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisiİşte Pfizer-BioNTech aşısının 5 yan etkisi#Koronavirüs
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Desi nasıl hesaplanır? 1 Desi kaç kilo, desi neden 3000'e bölünür?

#Desi#Hacim#Birim
Desi nasıl hesaplanır 1 Desi kaç kilo, desi neden 3000e bölünür

Dünya çapında kullanılan birçok farklı ölçü birimi bulunmaktadır. Özellikle günlük yaşamda yaygın kullanılan desi en merak edilen ölçü birimleri arasında yer alıyor. Peki desi nasıl hesaplanır? 1 desi kaç kilo, desi neden 3000'e bölünür? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Haberin Devamı

Özellikle söz konusu taşımacılık olduğu vakit desi birimi ön plana çıkmaktadır. Genellikle bu birimi üzerinden yapılan ölçüm ile beraber kargo hesaplaması ve fiyatlandırması ortaya çıkar.

 Desi Nasıl Hesaplanır?

 Kargo gönderimleri için hacimsel ağırlık desi olarak bilinmektedir. Yani kargo üzerinden gönderecek olan paketin hacim ağırlığı ele alınır ve bu durum desi üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama yöntemi ise aynı yine hacimsel hesaplama kapsamında gerçekleşmektedir. Yani herhangi bir paketin ya da eşyanın; en, boy ve yükseklik ele alınmak suretiyle çarpılır. Bu çarpım ile beraber yapılan diğer hesaplamalar üzerinden fiyat ortaya çıkarılır. Bu durum bütün farklı kargo paketleri için ortak şekilde ele alınır ve yurt içi veya yurt dışı hesaplanır.

 1 Desi Kaç Kilo?

Haberin Devamı

 Desi birimi ölçüsü aynı zamanda kilogram üzerinden de ölçülebilen bir birimdir. Her ne kadar günümüzde bu birim üzerinden çok fazla kullanılmasa bile, yine de birbirine çevrilebilmektedirler. Bu doğrultuda desi ile kg arasındaki hesaplama bu şekilde ele alınabilir;

 1 Desi = 0,0001 kg

 Bu doğrultuda desi birimi kilogram birimi üzerinden ele alınan ve ölçülen birimler arasında yer almaktadır. Günlük yaşam içerisinde amaca uygun olarak farklı yerlerde hala kullanılan bir çevrim olduğunu ifade etmek mümkündür.

 Desi Neden 3000'e Bölünür?

 Desi birimi genel olarak kargo taşımacılığında yaygın kullanılan bir ölçü birimidir. Bu doğrultuda yurtdışı ya da yurtiçi gönderilecek olan paketler için, hacimsel bir hesaplama olarak da ifade etmek mümkün. Bu konuda çok sık duyulan ve ele alınan hesaplamalar içerisinde 3000 rakamı da geçmektedir. Bu rakam herhangi bir kargo paketinin en, boy ve uzunluk üzerinden çarpılması ile beraber hesaplamaya dahil olur. Bu çarpımı ile ortaya çıkan miktar, daha sonra 3000 rakamına bölünür. Böylece gönderilecek olan kargonun hesaplaması tamamlanmış olur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Desi#Hacim#Birim