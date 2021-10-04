Desi nasıl hesaplanır? 1 Desi kaç kilo, desi neden 3000'e bölünür?

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Özellikle söz konusu taşımacılık olduğu vakit desi birimi ön plana çıkmaktadır. Genellikle bu birimi üzerinden yapılan ölçüm ile beraber kargo hesaplaması ve fiyatlandırması ortaya çıkar.

Desi Nasıl Hesaplanır?

Kargo gönderimleri için hacimsel ağırlık desi olarak bilinmektedir. Yani kargo üzerinden gönderecek olan paketin hacim ağırlığı ele alınır ve bu durum desi üzerinden hesaplanır. Bu hesaplama yöntemi ise aynı yine hacimsel hesaplama kapsamında gerçekleşmektedir. Yani herhangi bir paketin ya da eşyanın; en, boy ve yükseklik ele alınmak suretiyle çarpılır. Bu çarpım ile beraber yapılan diğer hesaplamalar üzerinden fiyat ortaya çıkarılır. Bu durum bütün farklı kargo paketleri için ortak şekilde ele alınır ve yurt içi veya yurt dışı hesaplanır.

1 Desi Kaç Kilo?

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Desi birimi ölçüsü aynı zamanda kilogram üzerinden de ölçülebilen bir birimdir. Her ne kadar günümüzde bu birim üzerinden çok fazla kullanılmasa bile, yine de birbirine çevrilebilmektedirler. Bu doğrultuda desi ile kg arasındaki hesaplama bu şekilde ele alınabilir;

1 Desi = 0,0001 kg

Bu doğrultuda desi birimi kilogram birimi üzerinden ele alınan ve ölçülen birimler arasında yer almaktadır. Günlük yaşam içerisinde amaca uygun olarak farklı yerlerde hala kullanılan bir çevrim olduğunu ifade etmek mümkündür.

Desi Neden 3000'e Bölünür?

Desi birimi genel olarak kargo taşımacılığında yaygın kullanılan bir ölçü birimidir. Bu doğrultuda yurtdışı ya da yurtiçi gönderilecek olan paketler için, hacimsel bir hesaplama olarak da ifade etmek mümkün. Bu konuda çok sık duyulan ve ele alınan hesaplamalar içerisinde 3000 rakamı da geçmektedir. Bu rakam herhangi bir kargo paketinin en, boy ve uzunluk üzerinden çarpılması ile beraber hesaplamaya dahil olur. Bu çarpımı ile ortaya çıkan miktar, daha sonra 3000 rakamına bölünür. Böylece gönderilecek olan kargonun hesaplaması tamamlanmış olur.