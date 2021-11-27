Derya kelimesinin eş anlamlısı nedir? Deryanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Eş anlamlara sahip olan derya kelimesi, günlük hayatta çok kullanılıyor. Derya kelimesi, deniz kelimesiyle aynı anlama sahiptir. İster derya ister deniz sözcükleri tercih edilebilir.

Derya Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Türkçe derslerinde yer alan konulardan biri de, eş anlamlardır. Eş anlamları için araştırma yapanlar, kelimelerin tüm eş anlamlarını öğrenmek istiyor. Derya kelimesi de, eş anlamları öğrenmek istenen kelimeler arasındadır. Derya kelimesiyle aynı anlamı taşıyan sözcükler vardır. Deniz sözcüğü, derya kelimesiyle aynı anlamı taşıyor. Aynı anlamda olan derya ve deniz kelimeleri, eş anlamlı sözcükler olarak kabul ediliyor. Eş anlamlı sözcükler anlam bozulması olmadan cümle içinde tercih edilebiliyor. Aynı anlamda olmaları cümle yapısının bozulmasına neden olmuyor.

Deryanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

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Derya kelimesinin eş anlamlı karşılığı, deniz kelimesidir. Deniz kelimesiyle kurulacak olan birçok farklı cümle türü bulunuyor. Örnek cümle arayan kişiler internet üzerinde farklı sitelerde araştırma yapabiliyor. Deniz kelimesiyle kurulan örnek bir cümle aşağıdaki gibidir;

Gözleri bir derya kadar derin bakıyor.