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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 11.02.2021 - 03:10 | Son Güncelleme:

Dertsiz Baş Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Dertsiz Baş Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Atasözleri genellikle mecaz anlamlarla dolu olmasına rağmen bazı atasözleri mesajını direkt olarak iletmektedir. Bu atasözlerinden birisi de "Dertsiz baş olmaz" olmaktadır. Bu atasözünün anlamı ve örnek cümle içerisinde kullanımına dair bilgileri derledik.

Dünyada ki herkesin küçük ya da büyük bir derdi bulunmaktadır. Bunu anlatan atasözü ise "Dertsiz baş olmaz" veya "Dertsiz kul olmaz" olmaktadır.

 Dertsiz Baş Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Dertsiz baş olmaz veya diğer kullanımı olan dertsiz kul olmaz atasözünün anlamı şu şekilde olmaktadır. Dünya üzerinde yaşayan istisnasız herkesin kendine göre bir sorunu ya da problemi bulunmaktadır. Bir insanın derdi ya da kederi bir başkası için çok önemsiz olurken, bir başkasının derdi insanlık için gerçekten zor olmaktadır. Buradan yola çıkarsak, dünya üzerinde bulunan her yaştan ve her ülkeden milyarca insanın her biri bir derde sahip olmaktadır.

 Dertsiz Baş Olmaz Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

 Sorunlarım çok fazla olduğu ve bu durumdan bunaldığım zamanlarda dertsiz baş olmaz diye düşünmen beni rahatlatıyor çünkü yalnız olmadığımı hissediyorum.

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