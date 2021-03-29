Dert Yanmak ne demek? Dert Yanmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dert yanmak deyimi bir konu ile ilgili olarak sürekli rahatsız olmak ve söylenmek anlamı ile kullanılmaktadır. Bilindiği gibi deyimler gerçek anlamlarının dışında kullanılır. Bu sebeple mecaz anlamlarının öğrenilmesi oldukça önemlidir. Deyimlere ve atasözlerine hakim olan bir kişi Türkçeyi oldukça güzel ve akıcı bir şekilde konuşabilir.

Dert Yanmak Ne Demek?

Bir kişinin sıkıntıları ile ilgili olarak sürekli söylenmesi, sızlanması anlamında kullanılmaktadır.

Dert Yanmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Türk Dil Kurumuna göre dert yanmak deyimi insanların sıkıntılarını sürekli başkalarına sızlanacak bir şekilde anlatmasıdır. İnsanlar yaşadıkları sorunları her seferinde dile getirip bu konu ile ilgili sızlanırlarsa bu durum dert yanmak deyimi ile anlatılır.

Dert Yanmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bana bu konuda dert yanman hiçbir şeyi değiştirmez.