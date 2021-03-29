Dert Ortağı ne demek? Dert Ortağı deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dert ortağı sıklıkla kullanılan deyimlerden biridir. Şarkılarda bile bu deyim ile karşılaşmanız mümkündür. Bunun yanında günlük yaşamda da dert ortağı deyimi ile sıklıkla karşılaşabilirsiniz. Bu sebeple anlamının öğrenilmesi oldukça önemlidir. Böylece cümle içinde kullanmanız da daha kolay olacaktır.

Dert Ortağı Ne Demek?

Eğer birden fazla kişi aynı dertten şikayetçi ise o zaman bu kişiler dert ortağı deyimi ile anlatılabilir. Bir kimsenin derdini başka biri ile paylaşması da dert ortağı deyimi ile anlatılabilmektedir.

Dert Ortağı Deyiminin Anlamı (TDK)

İnsanlar genelde dertlerini yakın arkadaşları ile paylaşırlar işte bu sebeple yakın arkadaşları onlara dert ortağı olur. Aynı derdi yaşayan insanlar da dert ortağı deyimi ile anlatılabilir.

Dert Ortağı Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Yıllarca birbirlerine dert ortağı oldular.