Dert Ağlatır Aşk Söyletir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dertler ve sevinçler insanların farklı hareket etmelerine sebep olmaktadır. Bu durumu en iyi açıklayan atasözümüz ise; dert ağlatır aşk söyletir olmaktadır.

Dert Ağlatır Aşk Söyletir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dertli olan kimseler acı çektikleri için hüzünlenir ve ağlarlar. Aşık kimseler ise heyecan ve mutluluk duygularını yoğun olarak hissettikleri için içleri içlerine sığmaz. Bu durumu ise sürekli konuşarak hatta şakıyarak etraflarına belli ederler. İşte bu iki farklı duygu durumunu tek bir cümlede özlü bir şekilde anlatan atasözümüzde dert ağlatır aşk söyletir olmaktadır.

Dert Ağlatır Aşk Söyletir Atasözünün Örnek Cümle İçerinde Kullanımı

Mehtap'ın son günlerdeki değişikliği gözümden kaçmadı, e boşuna dememişler dert ağlatır aşk söyletir diye.

Son olaylardan sonra bütün neşesi kaçtı, atalarımızın da dediği gibi dert ağlatır aşk söyletir.