Dert Ağlatır Aşk Söyletir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Hayatımızda kötü duygular olduğu kadar, iyi duygularda bulunmaktadır. Bu iki duygu durumunda ise insanlar farklı davranmaktadır. Bu durumu anlatan atasözlerimizden birisi de " Dert ağlatır aşk söyletir" olmaktadır. Bu atasözünün ayrıntılı açıklamasına ve cümle içerisinde kullanımına göre örneğini derledik.
Dertler ve sevinçler insanların farklı hareket etmelerine sebep olmaktadır. Bu durumu en iyi açıklayan atasözümüz ise; dert ağlatır aşk söyletir olmaktadır.
Dert Ağlatır Aşk Söyletir Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Dertli olan kimseler acı çektikleri için hüzünlenir ve ağlarlar. Aşık kimseler ise heyecan ve mutluluk duygularını yoğun olarak hissettikleri için içleri içlerine sığmaz. Bu durumu ise sürekli konuşarak hatta şakıyarak etraflarına belli ederler. İşte bu iki farklı duygu durumunu tek bir cümlede özlü bir şekilde anlatan atasözümüzde dert ağlatır aşk söyletir olmaktadır.
Dert Ağlatır Aşk Söyletir Atasözünün Örnek Cümle İçerinde Kullanımı
Mehtap'ın son günlerdeki değişikliği gözümden kaçmadı, e boşuna dememişler dert ağlatır aşk söyletir diye.
Son olaylardan sonra bütün neşesi kaçtı, atalarımızın da dediği gibi dert ağlatır aşk söyletir.
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