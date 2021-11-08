Derslik kelimesinin eş anlamlısı nedir? Dersliğin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Eş anlamlı sözcükler dilimizde bulunan ve bireyler arası iletişimde önemli olan ve kelimelerin bir bakıma yedeği olarak görülen kelimelerdir. Anlam bakımından aynı, yazılış bakımından farklı olan kelimelerden birisi de derslik kelimesidir.

Derslik Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Derslik kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumunda ise bu kelimenin anlamı ve eş anlamlı kelimeleri belirtilmiştir. Kelimenin sözlük anlamı şu şekilde açıklanmaktadır:

- Eğitim öğretim faaliyetleri amacı ile bir eğitimin kontrol ve gözetiminde ders, deney ve daha pek çok eğitim faaliyetlerinin yapıldığı yere verilen isimdir.

- Ders verilen süreye, saate uygun durumda olan anlamında cümle içerisinde sıfat göreviyle de kullanılmaktadır.

Derslik kelimesi ile aynı anlama gelen iki tane eş anlamlı kelime bulunmaktadır. Bu kelimeler sınıf ve dershane kelimeleridir. Dilimizde kullanılacak olan anlamlı ve kurallı bir cümlede derslik kelimesi yerine bu iki kelime kullanılır ise anlam ve tür bakımında bir değişiklik olmamaktadır.

Dersliğin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

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- Teneffüs zili çaldığı zaman sınıflar hemen boşalıyor.

- Teneffüs zili çaldığı zaman derslikler hemen boşalıyor.