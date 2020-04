Dersler evde de İstiklal Marşı ile başlıyor

Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu, “online eğitimlere her pazartesi 09.55’te bağımsızlık ruhumuzu temsil eden eserimiz İstiklal Marşımızı coşkuyla okuyarak başlıyor, her cuma 16.25’te yine Marş ile sonlandırıyoruz” dedi. Kulaberoğlu bu süreçte öğretmenlerle beraber okulu öğrencilerinin evine taşıdıklarını belirterek “Öğrenciler, işlenen ders müfredatının yanı sıra sabah sporundan okuma saatine, sanal tur önerilerinden deney çalışmalarına kadar uzanan geniş bir program ile öğrenimini sürdürüyor” diye konuştu.

Geçmişin deneyimini geleceğin eğitimi ile buluşturduklarını söyleyen Uğur Okulları Genel Müdürü Nevzat Kulaberoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: “Teknolojik altyapımızla kesintisiz olarak eğitim hizmetimizi sunmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin her süreçte yanlarındayız, müfredatımızı layıkıyla işlerken öğretimi destekleyen tüm çalışmalarımızı da aksatmadan devam ettiriyoruz. Derslerimizde yüzde 95’in üzerinde devamlılık sağlıyoruz, öğrencilerin derslere katılımı ve devamları takip ediliyor, devamsızlıklar velilere iletiliyor. Öğrenci koçlarımız her gün ve her hafta öğrenci ve velileri ile iletişim kurup sürecin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlıyorlar. Rehber öğretmenlerimiz öğrenci, veli ve öğretmenlerimize Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik hizmetlerine devam ediyorlar.”