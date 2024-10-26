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“Dersimiz Cumhuriyete Doğru”

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#Dersimiz Cumhuriyete Doğru#29 Ekim#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli
“Dersimiz Cumhuriyete Doğru”
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2024 10:46

Cumhuriyet Haftası kapsamında 28 Ekim günü, okullarda tüm kademelerdeki öğrencilere ilk derste Cumhuriyetin kuruluş destanını konu alan “Cumhuriyete Doğru” tiyatro oyunundan çekilen görüntülerin sinematografik kurgusundan oluşan “Dersimiz Cumhuriyete Doğru” isimli film izletilecek.

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Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasını taşıyan “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” konulu genelge, 81 ile gönderildi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin amacının millî ruh ve maneviyata sahip, toplumuna hizmet eden, tarihine saygı gösterip sahip çıkan, bayrağına ve milletine bağlı bireyler yetiştirmek olduğu belirtilen resmî yazıda, “Çok zor şartlarda kazanılan bağımsızlığımızın nişanesi, milletimizin iradesinin tescili, vatanseverliğimizin ilhamı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan kahramanlarımızın mirası ve emaneti olan Cumhuriyetimizin ilan edildiği 29 Ekim gününü birlik, beraberlik duygusuyla kenetlenerek kutlamak hepimizin ödevidir” ifadelerine yer verildi.

Genelgeye göre 28 Ekim – 1 Kasım haftası “Cumhuriyet Haftası” olarak değerlendirilecek. Genelgede ayrıca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın önemini yansıtacak programlar hazırlanması, bu programlarda şehit yakınlarının ve gazilerin yer almasına özen gösterilmesi, okulların Türk bayrakları ile donatılması istendi.

 

 

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#Dersimiz Cumhuriyete Doğru#29 Ekim#Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

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