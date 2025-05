Dersimiz akran zorbalığı

Haberin Devamı

Akran zorbalığı çocuklar ve gençler arasında günümüzün önemli sorunları arasında yer alıyor. Öğretmenler, eğitimciler ve ebeveynler sık sık akran zorbalığına maruz kalan ya da uygulayan çocuklar ve gençlerle karşı karşıya kalıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı farklı birimler de bu konuyla ilgili çalışmalar yapıyor ve akran zorbalığının önünü almaya uğraşıyor. Geçtiğimiz günlerde Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü de akran zorbalığı konusunda harekete geçti. 2023 yılında CİMER üzerinden iletilen akran zorbalığı şikayetlerini dikkate alan yetkililer Bursa’daki okullarda öğrencileri velileri öğretmenleri ve personeli kapsayan bir eğitim programı hazırladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 551 bin öğrenciye 13 bin 200 öğretmene , 7 bin 225 veliye ve 1480 personele eğitim verildi.

Haberin Devamı

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar, 2023 yılında velilerden gelen şikayetleri incelerken akran zorbalığı olaylarında ciddi bir artış olduğunu fark etti ve tüm ilde bu konuda seferberlik ilan edilmesine önayak oldu. İlde konuyla ilgili olarak Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) öğretmenleriyle görüşüldü, çalıştaylar düzenlendi, her kademeye göre akran zorbalığıyla mücadele programları hazırlandı. Öğretmenler ve öğrenciler bilgilendirildi, komisyonlar kuruldu Okullarda ayın sınıfı seçilmeye başlandı.

ŞİKAYETLER ARTTI DUYARSIZ KALMADIK

‘Erdemli İnsan Olma Yolunda Akran Dostluğu’ projesinin kurucusu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Eğitim Müfettişleri Başkanı Yavuz Bayar çalışmayı şöyle anlattı:

Haberin Devamı

“2023 yılında daha önce hiç görmediğimiz sıklıkta akran zorbalığıyla ilgili velilerin şikayetleri gelmeye başladı. Normalde bu şikayetler öğretmenlere ve okul idarecilerine gelirken artık bize yansıyacak boyuttaydı. Şikayetleri okuduğumda bir öğrencinin gördüğü siber akran zorbalığı nedeniyle yemeden içmeden kesildiğini, depresyona girdiğini, ailesinin okuldan aldığını görünce manevi olarak çok etkilendim. Okullardaki RAM müdürleriyle görüşme yaptığımda, yıl sonu raporlarında rehber öğretmenlerin en büyük sorun olarak gördüğü konunun da akran zorbalığı olduğunu gördük. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri şube müdürü Erdal Kaya ile birlikte bu konuyla ilgili çalışmaya başladık.

12 ÖĞRETMENDEN OLUŞAN EKİP

Geçen yıl Nisan ayında rehberlik öğretmenleriyle yaptığımız 5 günlük çalıştayda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselere göre ayrı olmak üzere akran zorbalığıyla mücadele programı hazırladık ve ilimizin rehberlik çerçeve programına dahil ettik. 12 rehberlik öğretmeninden oluşan bir ekip oluşturduk.

HER KADEMEYE AYRI PROGRAM

Akran zorbalığıyla ilgili bir kavram kargaşası var. Burada sınırları belirlemek adına sene başında bütün rehber öğretmenlerimize bir tanıtım programı düzenledik. Okullarımızda ‘akran zorbalığıyla mücadele ve müdahale komisyonu’ kurduk. Bu komisyon akran zorbalığıyla ilgili her türlü tedbiri almak üzere görevlendirildi. Öğretmenlere öğrencilere velilere ve okuldaki kantinciye kadar eğitimler verildi. Okul öncesi öğrencilerine akran zorbalığının ne olduğunu ve zorbalığa uğradıklarında yapmaları gerekenleri oyunlarla anlattık. Ortaokul ve lise öğrencilerine ise hakları ve sorumlulukları anlatıldı. Bir çocuk zorbalığa uğradığı zaman genelde kimseye anlatamıyor. Böyle bir durumda sahip oldukları haklar anlatıldı. Yine velilere de her ay bir video gönderiyor ve rehber öğretmenlerimizin anlatılarını iletiyoruz.

Haberin Devamı

AYIN EN NAZİK SINIFINI SEÇİYORUZ

Her ay öğrencilerin birbirlerinin davranışlarını kontrol etmesi, birbirlerini uyarması, nezaketli olması gibi kriterlere bağlı olarak olumlu davranışları pekiştirmek adına bütün okullarımızda ‘ayın sınıfını’ seçiyoruz ve bu öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Programın uygulanabilirliğini sağlamak için müfettişlerimiz, okullardaki rehberlik öğretmenleriyle bu konuda görüşmeler yapıyor.”