'Dersi arka sıradaki öğrenci gibi dinliyorum'

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı gülümseten paylaşımlara bir yenisini daha ekledi. Selçuk, paylaşımda bu defa en arka sırada oturan öğrencilere gülümseten bir gönderme yaptı. Bakan Selçuk, en arka sıradaki öğrencilere şu sözlerle seslendi:

"Eskiden sınıftan içeriye bir anda müfettiş girerdi. Üç beş soru sorardı. Öğrenci de olsak, öğretmen de olsan neye uğradığımızı anlamazdık. O zaman yine iyiymiş, şimdi canlı sınıflar var, bakan bir anda derse bağlanıyor. Ama soru sormuyorum, en arka sıradaki en uzun boylu öğrencinin kaderiyle dersi dinliyorum."