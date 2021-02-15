Ders zili çaldı

Önce uzaktan eğitim ardından ara tatil derken öğrenciler üç ayı aşkın süredir okullarından ayrıydı. Köy okulları ve anaokullarında yüz yüze eğitimin başlamasıyla hasret sona erdi. Yurdun özellikle batı kesimlerinde yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere bazı illerde okulların açılışı birkaç gün ertelense diğer illerde öğrenciler okullarına kavuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da öğrencileri bu heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı. Iğdır’ın Aralık ilçesi, Gödekli İlkokulu’na giden Bakan Selçuk öğrencilerle birlikte sıraya geçti ve İstiklal Marşı’nı okudu. Ziya Selçuk daha sonra ikinci dönemi başlatan ilk ders zilini çaldı. Sınıfları da gezEn Bakan Selçuk daha sonra yaptığı açıklamada “Bugün ülkemizin tüm köy okullarıyla beraber Serhat şehrimiz Iğdır’ın Aralık ilçesi Gödekli Köyü İlkokulu’nda 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi için ilk ders zilini çaldık” diyerek şöyle konuştu:

“Şu an itibarıyla köylerimizde bulunan ilkokul düzeyinde yaklaşık 6 bin birleştirilmiş sınıfla, 2 bin 700 anaokulunda tam zamanlı yüz yüze eğitim başlarken diğer öğrencilerimiz de uzaktan eğitim için ekranların karşısındaki yerini aldı. İkinci yarı yılın tüm öğrenci öğretmen ve velilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hafta itibarıyla ülkemizin tüm köylerindeki öğrencilerimizi okullarına kavuşturmanın ve gülümsemelerine şahit olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu ilk adımı takip edecek diğer adımımız; 1 Mart'ta okulöncesi özel eğitim, ilkokul ile lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan 8 ve 12’inci sınıflar için okullarımızın kapısını açmak olacak.

İLLERE GÖRE TÜM SINIFLAR AÇILABİLİR

Aynı zamanda il ve ilçe merkezlerinde de salgının yaygınlık durumuna göre belirlenen ölçütler uyarınca okul risk değerlendirmesi yapılarak tüm sınıf düzeylerinde okulları açma konusunda ilin kendi koşulları doğrultusunda kendi adımını atabilmesi için gerekli hazırlıkları da yapıyoruz.

TÜM ÇOCUKLAR AYNI SAĞLIK GÜVENLİĞİ İÇİNDE

Okulların açılmasıyla ilgili attığımız tüm adımlar uzun süre yapılan tüm araştırma ve planlama süreçlerinin sonunda belirlendi. Bu adımların ilki tüm eğitim kurumlarımızın tedbir uygulamalarında bir standarda tabi olmasıydı. Sağlık güvenliğinin adil ve kontrol edilebilir olması bizim için çok önemli. Bu kararlılıkla bütün çocuklarımızın aynı sağlık güvenliği imkanları içinde olması için 27 Temmuz 2020 tarihinde bakanlığımız ile Türk Standartları Enstitüsü arasında imzalanan “eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyonu önleme iş birliği protokolü” kapsamında bir kılavuz yayınladık. Bu kılavuzda okul sınırları içinde öğrencilerimizin nerede ve nasıl hareket edeceklerine hangi alan ve şartlarda ders yapacaklarına, okulun hangi alanlarında ne tür faaliyetlerin gerçekleştirileceğine, öğretmenlerimizin alacağı tedbirlerin ne olacağına ayrıntılı şekilde yer verdik. Sınıflar okul bahçesi öğretmen odaları gibi bir okul binasında aklınıza gelebilecek her ortak kullanım alanı için ayrı kurallar belirledik.

49 BİN 300 OKUL YÜZ YÜZE EĞİTİME HAZIR

Okullarımızın hijyen şartlarının iyileştirilmesi adına okulum temiz belgelendirme programını da yürürlüğe aldık. Şu an itibarıyla okullarımızın yüzde 98.2’sini oluşturan 49 bin 300 civarındaki okulumuz okulum temiz belgesiyle yüz yüze eğitime hazır hale geldi.

ÖĞRETMENLERE AŞI ŞUBAT’IN SON HAFTASI BAŞLIYOR

Aldığımız tedbirler içerisinde son derece önemli bulduğumuz bir konu da öğretmenlerimize aşı uygulanması. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı’na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Şubat’ın son haftası öğretmenlerimizin ilk doz aşılarının yapılmasına başlanacak."