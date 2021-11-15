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Ders kitaplarının inceleme süreçlerine ‘dijital’ adım

#Milli Eğitim Bakanlığı#Ders Kitabı#Dijital İnceleme
Ders kitaplarının inceleme süreçlerine ‘dijital’ adım

Milli Eğitim Bakanlığı’nın altyapısını hazırladığı sistemle taslak ders kitaplarını inceleme ve değerlendirme süreçlerinin çevrim içi ortamlarda da yapılabilmesine olanak sağlandı. Sistemin devreye girmesiyle ders kitaplarının incelenmesinde hem zaman hem maliyet tasarrufu sağlanacak.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirmelerinin daha nitelikli ve hızlı gerçekleştirilmesi için panel süreçlerinin çevrim içi yapılabilmesine de imkan sağlayan sistemi hayata geçirdi. Bakanlığın örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulacak ders kitabı ve diğer eğitim araç gereçlerinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik yeniden düzenlediği usul ve esaslar, 14 Ekim'de Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Mevzuat düzenlemesinin ardından taslak ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme işlemlerinin öğretmen ve alan uzmanı akademisyenler tarafından bilimsellik, objektiflik ve şeffaflık esasına dayalı yapılması amacıyla çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda, ders kitaplarının inceleme ve değerlendirme sürecinde görev alan panelistlerde aranan niteliklerdeki düzenlemeleri hayata geçiren Bakanlık, inceleme ücretlerinde de iyileştirmeler yaptı.

YENİ SİSTEM BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLADI
Ders kitapları inceleme sistemini de yenileyen Bakanlık, panelistlerin inceleme ve değerlendirme işlemleri için yeni bir sistemi de hayata geçirdi. MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü’nce altyapısı hazırlanan sistemle artık ders kitaplarının incelenmesi için gerekli panel süreci, yüz yüzenin yanı sıra çevrim içi ortamlarda da yürütülebilecek. Çevrim içi panel sistemi, Türkiye'deki tüm akademisyen ve öğretmenlerin kullanımına açıldı. Panelist adayları, "kitapinceleme.meb.gov.tr" internet adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

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Veri tabanı sistemine kayıt yaptıran panelist adayları için MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığınca yüz yüze veya çevrim içi ortamlarda eğitimler de düzenlenecek. Kitap inceleme sistemine erişimi olan tüm öğretmen ve akademisyenler, bu eğitimlere 7/24 katılabilecek.

Sistem sayesinde, tüm illerde farklı alanlarda uzman panelistlerin çevrim içi ortamlarda da bir araya gelerek ders kitaplarını inceleyip değerlendirmesi sağlanacak. Sistemin devreye girmesiyle ders kitaplarının incelenmesinde hem zaman hem de maliyet tasarrufu elde edilecek. Daha önce aylarca süren, güncel verilerin ve bilgilerin ders kitaplarına aktarımı ve böylece nitelikli yayınların oluşturulması için gereken süre, yeni sistemle kısalacak.

DİJİTAL EĞİTİM İÇERİKLERİ DERS KİTAPLARINA ENTEGRE EDİLECEK
Bunun yanında Bakanlığın yeni yönetmeliğinde de yer verdiği şekliyle çevrim içi ve yüz yüze panel süreçlerinde, dijital eğitim içeriklerinin ders kitaplarına entegrasyonunun sağlanmasına yönelik de çalışmalar yapılacak.

 

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#Milli Eğitim Bakanlığı#Ders Kitabı#Dijital İnceleme

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