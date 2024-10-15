Ders kitaplarında inceleme kapsamı genişletildi

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MEB Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni mevzuatta, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde güncellenen eğitim ve öğretim programları kapsamında ders kitapları ve eğitim araçlarının hazırlanması, incelenmesi ve değerlendirme süreçlerinde yapılan güncellemeler ve ihtiyaçlar dikkate alındı.

Yönetmelik değişikliğiyle, taslak ders kitapları yazım sürecinde aranan nitelikler ve unvanlar bakımından iyileştirmelere gidildi ve kitabın elektronik eğitim içeriklerini hazırlayanlara yönelik uzmanlık ve şartlar tanımlandı. Bu kapsamda, inceleme ve değerlendirme süreçlerinde dikkate alınan 5 kriter genişletilerek 8’e çıkarıldı. Böylelikle, ‘Anayasa ve diğer mevzuat’, ‘bilimsel yeterlik’, ‘dil ve anlatım’, ‘görsel tasarım’, ‘öğretim programının amaç ve kapsamı’ yönünden yapılan inceleme ve değerlendirme süreçlerine, ‘yeni eğitim öğretim programlarının bütünleşik yapısı’ ile ‘ölçme ve değerlendirme sürecine uygunluk’ kriterleri de eklendi.



ELEKTRONİK İÇERİKLERDE DÜZENLEME

Yeni mevzuatla ayrıca tüm sınıf ve seviyelere ait derslerde Bakanlıkça hazırlanan ve tanımına yer verilen eğitim araçlarının yer alması için düzenleme yapıldı. Yeni düzenlemeyle kitabın elektronik eğitim içeriklerini yapanlar, ‘çoklu ortam tasarımcısı’ olarak görev yapacak. Bunun yanında çoklu ortam tasarım inceleme uzmanları için de ‘fiili olarak görev yapıyor olmak kaydıyla öğretmenlik mesleğinde beşinci yılını tamamlamış ve MEB’e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan bilişim teknolojileri alanında öğretmen olarak atanmış veya ilgili alanda öğretim elemanı olarak beşinci yılını tamamlamış ya da en az doktora derecesine sahip akademik kadrodaki kişi’ kriterleri belirlendi.

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YARDIMCI KİTAPLARIN İNCELENMESİ

Yeni mevzuatta Talim ve Terbiye Kurulunun inceleyeceği ‘yardımcı kitap’ tanımı da yapıldı. Buna göre, Bakanlık birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütleri tarafından eğitim ve öğretim sürecini desteklemek amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumlarında okutulmak üzere hazırlanan, incelenen basılı veya dijital ortamdaki kitap ve ekleri olacak.



YABANCI ÖZEL OKULLARA YENİ HÜKÜMLER

Milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okullara ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerin incelenmesine yönelik esaslar da yeni mevzuata eklendi. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca incelenmeyen yardımcı kitaplar ile milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları öğrencilere okutulamayacak. Özel kesimin hazırladığı taslak ders kitapları, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçleri ücret karşılığında inceletilecek. Eğitim araçları, taslak yardımcı kitaplar, milletlerarası özel öğretim kurumları ve yabancılar tarafından açılmış özel okulların ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin incelenme işlemleri, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına başvuru tarihinden itibaren 6 ay içinde tamamlanacak.

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Milletlerarası özel öğretim kurumlarına ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin uygunluk süresi, incelenme onayı alındığı tarihten itibaren 5 öğretim yılını kapsayacak. Başvurusu alınacak milletlerarası özel öğretim kurumlarına ait ders kitapları ile diğer eğitim araç ve gereçlerinin türü, alanı, seviyesi, başvurularının alınma usul ve esasları ile diğer hususlar, MEB’in hazırladığı kılavuz ile ilan edilecek.