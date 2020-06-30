Ders kitapları şimdiden okullarda

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2020-2021 eğitim öğretim yılında öğrencilere ücretsiz dağıtılacak ders kitapları, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine yollandı. MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Muazzez Karaçay İlkokulu'ndaki etkinlikle ders kitaplarını öğrencilerin sıralarına yerleştirdi. Ders kitaplarının ihale, sözleşme ve baskı süreçlerine bu yıl erken başladıklarını belirten Çolak, şöyle konuştu:

"Yaklaşık 147 milyon ders kitabını okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde 18 milyon öğrencimiz için hazır hale getirdik. Öğrenciler ders kitaplarını okullar açıldığında alacak.”

KÖY OKULLARI İÇİN AYRI HAZIRLIK

MEB tarafından hazırlanan çalışma kitapları da 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 7 bin, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, konuyla ilgili, "Ülkemizin geleceği olan köy okullarımıza, telafi eğitiminde alternatif destekler sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki öğrenciler için beş farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını, kitapların dağıtıma hazır olduğunu söyledi.

ÇANTA İÇİNDE DAĞITILACAK

Çalışma kitaplarının dağıtımı, öğrencilerin ilgisini daha çok çekmesi, taşıma ve kullanım kolaylığı sağlaması için sınıflar bazında tasarlanan klasör çanta içinde gerçekleştirilecek. Kitaplar, 2020-2021 eğitim öğretim yılında yaklaşık 7 bin birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan okulda öğrenim gören 128 bin 432 öğrenciye dağıtılacak.