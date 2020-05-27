Ders ders LGS 2020 tavsiyeleri

TÜRKÇE'DE ANLAM BİLGİSİ ÖN PLANDA

Önemli bir bölümünü anlam bilgisi konularının oluşturduğu Türkçe sınavında öğrenciler “Sözcükte Anlam, Cümlede Anlam, Paragrafta Anlam, Fiilimsi, Cümlenin Ögeleri, Yazım Kuralları, Noktalama İşaretleri, Edebi Bilgiler” başlıklarından sorumlu olacaklar. LGS ile “Görsel Yorumlama, Sözel Mantık ve Muhakeme” sorunlarının da Türkçe dersi kapsamında sınava dahil edilmiş olması ders adına önemli bir değişiklik yarattı. Sorular öğrencilerin sahip oldukları dil becerilerini ve yeterliliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlanıyor. Öğrencinin metin üzerinde derinleşmesini, metni hem anlamsal hem de dil bilimsel açıdan analiz etmesini gerekiyor. Okuduğunu anlayan, yorum yapabilen ve dört temel dil becerisine aktif olarak kullanabilen öğrencilerin fark yaratacağı bir sınav bekliyoruz. Bu sebeple öğrenciler kendilerini hem dil yeterliliği hem anlama becerileri noktasında beslemeleri gerekiyor. Atasözü ve deyimler konusunda dağarcıklarını zenginleştirmeliler. Soru çözerken tüm derslerde olduğu gibi süreci baştan sona analiz ederek ve soruda verilen tüm verileri detaylıca inceleyerek çözüme gitmeye çalışmalılar. Okuduğunu anlama ve yorumla üzerine inşa edilmiş bir Türkçe sınavına hazırlanırken elbette çok soru çözmek de son derece önemli. Son dönemde özellikle yapacakları konu tekrarlarını da yanlış yaptıkları sorulara göre belirlemeli ve kısa konu tekrarları ile eski bilgilerini sürekli tazelemeliler.

MATEMATİK'TE GÜNCEL OLAYLAR SORULABİLİR

Bu yıl yayımlanan MEB örnek sorularının içeriğinin ve zorluk derecesinin 2019 LGS ile tutarlılık göstermesi, bu yıl yapılacak sınavın da son sınava benzeyeceği ipucunu bizlere veriyor. Burada en önemli referans kaynağımız MEB örnek soruları. Öğrenciler bu soruları itina ile çözmeleri, önemli tavsiyelerimizden biri. Soruları incelediğimizde bunların günlük hayatın içindeki matematiği sorgulayan sorulardan oluştuğunu, sorularda problemin içerisindeki verileri doğru okuyup yorumlamaya yönelik ifadelerin yer aldığını ve soruların yaşanan hayatı, güncel olayları kapsadığını görebiliyoruz. Örneğin geçtiğimiz ay yayımlanan bir soru “EBA TV” ile ilgili idi. Bu anlamda, öğrencilerimizin gündemi daha yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çiziyoruz. Son olarak öğrencilere, sınava kadar kalan zaman diliminde kısa konu tekrarları yapmalarını, akabinde sınav kazanımlarını içeren soruları süre tutarak çözmelerini ve sonucuna ulaşamadıkları sorularla ilgili mutlaka eksiklerini tamamlamalarını tavsiye ediyoruz.

İNGİLİZCE'DE KELİMELERE DİKKAT

İngilizce dersi için LGS’de MEB kitabında bulunan ilk beş üniteden hazırlanmış sorular yer alacak. Öğrencilerin işlenen konuların düzenli bir şekilde tekrarını yapıp o konuların pekiştirilmesi amacıyla test çözmeleri gerekiyor. Sınavda öğrencilerin okuduğunu anlama ve analiz yaparak sonuca ulaşma becerileri de ağırlıklı olarak ölçülüyor. Metin sorularında özellikle çıkarım yapabilme becerisi test ediliyor. Bu nedenle metin sorularında öğrencilerin kolay çıkarım yapabilmeleri için zaman buldukça kendi seviyelerinde kitap ve makale okumalarını öneriyoruz. Okudukları kitap ve makalelerde bir kelimeyi farklı bağlamlarda görmeleri öğrencilerimizin bir kelimenin anlamını kalıcı bir şekilde öğrenmelerini ve kelime dağarcıklarını geliştirmelerini sağlar. Ünitelerde yer alan hedef kelimeler konusunda dikkatli olmaları gerekiyor. MEB tarafından düzenli olarak paylaşılan örnek sorular da çözülerek bu süreçteki hazırlıklar pekiştirilebilir.

FENDE ANALİZ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

MEB’in uygulamış olduğu sınavlar ve yayımladığı örnek sorular incelendiğinde Fen Bilimleri sorularının taksonomik olarak sadece bilgi ve kavrama düzeyinde olmadığı görülüyor. Fen Bilimleri sorularının geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda olduğu gibi yine deney, grafik ve yorum ağırlıklı olacağını öngörmekteyiz. Bilgiyi kendi hayatına transfer edip yorumlayabilen, popüler bilime ilgi duyan, bilimdeki gelişmeleri güncel olarak takip eden öğrencilerin sınavda avantajlı olabilir. Sınava kadar olan süreçte öğrencilerin grafik, deney ve yoruma dayalı sorular çözmesi, bu tarz sorularla daha sık karşılaşması sınavdaki soruları çözmesini kolaylaştıracaktır. Bu soruların çözümüne yaklaşırken soruda verilen öncül bilgilerin neler olduğuna dikkat edip grafik, şema veya tablolardaki verileri yorumlayıp seçeneklerdeki ifadeleri doğru analiz etmeleri gerekir. Soruları çözerken kalem kullanmak ve analiz yapmak öğrencilerin çeldiricilere düşmemesine yardımcı olacaktır. Ayrıca sorunun seçeneklerindeki çeldiricilerin güçlü olma ihtimaline dair bütün seçenekleri okumak gerekir. Bu analizi yaparken süreyi de etkin kullanmak öğrencinin başarıya ulaşmasında büyük önem taşıyor.

İNKILAP'TA NEDEN-SONUÇ İLİŞKİSİ DOĞRU ANALİZ EDİLMELİ

2020 LGS’de öğrencilerin T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinden sorumlu oldukları üniteler belli. Öğrenciler sınava hazırlanırken şunlara dikkat etmeli: Konular sık tekrar edilmeli, eksikler tespit edilmeli. Konuya ait kavramlar iyi öğrenilmeli. İlgili konularda harita okuma becerisi pekiştirilmeli. Neden-sonuç ilişkisinden hareketle olaylar doğru analiz edilmeli. MEB tarafında yayınlanmış olan örnek sorular çözülmeli. Deneme sınavı çözülüp, yanlış yapılan soruların ait olduğu konularda tekrar çalışması yapılmalı. Sorular çözülürken; Verilen bilginin doğru okunması ve anlaşılmasına, soruda verilen yönergeye göre çözüme ulaşılmasına, tüm seçeneklerin mutlaka okunmasına dikkat edilmeli.

DİN'DE KAVRAMLARA HAKİM OLUNMALI

Bu sene uygulanacak LGS’de 8'nci sınıflar Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde toplam 13 kazanımdan sorumlu olacaklar. Sınavın özellikle bu ünitelerde yer alan ayetlerin ve hadislerin mesajlarını yoklayıcı, kavram bilgisini ölçen ve güncel hayatla ilişkili sorulardan oluşacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla sınava az bir zaman kala öğrencilerin özellikle bu ünitelerde geçen kavramlara çok iyi hâkim olmalarını, özellikle güncel olayları takip etmelerini, güncel hayatın içindeki olayların dersimizle bağlantısını kurmalarını (mesela küresel olarak içinden geçmekte olduğumuz bu zor günlerde insanların, ülkelerin birbirine yardım etmeleri ya da içinde bulunduğumuz Ramazan ayı içerisinde verdiğimiz zekâtlar, fitreler, yine evrensel yasalar çerçevesinde değerlendirebileceğimiz çevremizde meydana gelen olaylar vb.) ve bol bol soru çözmelerini tavsiye ediyoruz.