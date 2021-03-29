Derme Çatma ne demek? Derme Çatma deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Deyimler günlük hayatta konuşmalarımıza akıcılık katan akılda kalıcı söz gruplarıdır. Nadir de olsa tek kelimeden oluşan deyimlere de rastlamak mümkündür.

Derme Çatma Ne Demek?

Derme çatma itinasız, alelacele yapıldığı anlaşılan iş, ya da özensiz şekilde birbirine uymadığı halde bir araya getirilmiş parçalardan oluşan objeler anlamına gelmektedir. Derme çatma deyimi günlük dilde özensiz yapılmış işleri, uygunsuz objeleri anlatmak için kullanılmaktadır.

Derme Çatma Deyiminin Anlamı

Derme çatma dilimize yerleşmiş sıkça kullanılan deyimlerdendir. Derme çatma deyimi farklı yerlerden bulunmuş hiçbir şekilde uygun olmayan parçaların toplanmasıyla yapılmış anlamına gelmektedir. Ayrıca yapılan bir işin özensiz olarak yapılması durumunda da derme çatma deyimi kullanılmaktadır.

Deyimin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Deyimin anlamını tam olarak öğrenebilmek için deyimin örnek cümle içinde kullanımı(TDK) irdelenmelidir. Sizin için bazı örnek cümleleri araştırdık.