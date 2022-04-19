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Derkenar Ne Demek, Ne Anlama Gelir? İcrada Derkenar Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Derkenar Ne Demek, Ne Anlama Gelir İcrada Derkenar Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Günlük hayatta hem sözlük hem de terim anlamıyla kullanılan derkenar kelimesi, Farsça bir ek ile öz Türkçe bir sözcüğün birleşmesiyle oluşturulmuştur.

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Farsçada -der eki, içinde, kapsamında ve dahilinde anlamına gelir. Bir yapının ya da geometrik bir şeklin en uç kısımlarına ise kenar denir. Derkenar ne demek? İcrada derkenar ne anlama gelir detayları ile derledik. 

 Derkenar kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Haşiye 2- Not 3- Hamiş 4- Sarılmak 5- Deraguş Etmek 6- Sarmaş Dolaş Olmak 

 Derkenar Ne Demek? 

 Deneme, makale, söyleşi gibi düşünce yazılarında, ele alınan konuya açıklık getirmek için sayfanın en alt kısmına eklenen notlara derkenar denir. Bu notlar, sadece düşünce yazılarında değil, hikaye ve roman türündeki eserlerde de kullanılır. Örneğin alıntı yapılan bir kitabın adı ya da anlamı bilinmeyen bir sözcüğün Türkçe karşılığı derkenarlara yazılır. 

 Derkenar Ne Anlama Gelir? 

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14.yüzyıldan beri kullanılan derkenar kelimesinin sözlük anlamı ''kenara iliştirilen yazı''dır. Osmanlı döneminde kaleme alınan eserlerin kenarlarına yazılan notlar derkenar olarak adlandırılır. Bu kelime mecazen sarılmak, kucaklaşmak ve özlem gidermek manasında da kullanılır. 

 İcrada Derkenar Kelimesinin Anlamı Nedir? 

 Derkenar kelimesi icra mahkemelerinde ve dosyalarında terim anlamında kullanılır. Bir davalının temyiz mahkemesine sunduğu itirazının haklı bulunmasıyla icra talebinin iptal edilmesine derkenar denir. Tehir-i icra adıyla da bilinen derkenarda, maddi nedenlerden ötürü, icra işlemleri ileri bir tarihe ertelenebilir.

 

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