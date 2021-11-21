Derinkuyu Yeraltı Şehri nerede ve kaç metre? Derinkuyu Yeraltı Şehri tarihi, hikayesi ve giriş ücreti

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Derinkuyu yeraltı şehri ülkemizde en çok ziyaret edilen yeraltı şehirlerinden bir tanesidir. Anadolu'da oldukça eski bir yeraltı şehridir. Derinkuyu yeraltı şehri görülmeye değer cinsten bir yerdir. Günümüzde bu tarihi yer Nevşehir valiliği tarafından işletilmekte ve koruma altına alınmıştır.

Derinkuyu Yeraltı Şehri Nerede ve Kaç Metre?

Derinkuyu yeraltı şehri Nevşehir Niğde karayolu üzerinde yer alan bir tarihi yeraltı şehridir. Derinkuyu yeraltı şehri Nevşehir'e tam olarak 30 kilometre uzaklıkta yer almaktadır. Kapadokya bölgesine oldukça yakın bir şehirdir. Derinkuyu yer altı şehri 60 ila 70 metre arasında bir derinliğe sahiptir.

Derinkuyu Yeraltı Şehri Tarihi

Derinkuyu yeraltı şehrinin tarihi oldukça eskidir. Asur kolonilerinden de izler taşıyan bu tarihi yeraltı şehri 2. yüzyılda kalma bir şehir olarak bilinmektedir. Tarihte yapılan araştırmalar sonucu elde edilen verilere göre 2. yüzyılda Roma'nın baskısından kaçmak isteyen Hristiyan halk ilk olarak Mezopotamya üzerinden Kayseri'ye gelmiştir. Buradan da Kapadokya'ya gelmiş olan Derinkuyu şehri Romalılardan saklanmak amacı ile inşa edilmiştir. Hristiyan diğer Romalı askerlerden korunmak amacı ile oluşturulmuş olan bu şehir aynı zamanda Arap akıncılarından da korunmak için yapılmıştır. Derinkuyu yeraltı şehri tarihten günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.

İlk kez 1963 yılında tamamen tesadüf olarak bulunan bu tarihi şehir 1967 yılında ilk kez ziyarete açılmıştır. İçerisinde yapılan araştırmalar sonucunda da 52 tane içme suyu yer almıştır. O tarihten günümüze kadar gelmeyi başaran bu tarihi şehir 4 kilometrelik bir alana inşa edilmiştir. Günümüzde 2.5 kilometre karesi temizlenmiş ve ziyarete açılmıştır. Bu tarihi Derinkuyu yeraltı şehrinin halen daha temizlenmemiş ve hiç ziyaret edilmemiş yerleri bulunmaktadır. Tüm katlarının temizlenmesi ile birlikte yaklaşık olarak 85 metre derinliğe ulaşılacağı inanılmaktadır. Mimari açısından eşsiz bir mimari olan Derinkuyu yeraltı şehri görülmeye değer olan bir şehirdir.

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Derinkuyu Yeraltı Şehri Hikayesi ve Giriş Ücreti



2. yüzyılda Romalılar Anadolu'ya akın akın geliyorlardı. Önüne kattıkları herkese zulüm ediyor e yerli Anadolulu halk Roma zulmünden kaçmak istiyordu. Bunun için de Asurlular ilk olarak Mezopotamya üzerinden Roma zulmünden kaçmak için Kayseri'ye geldiler. Kayseri'den de hızlı bir şekilde Nevşehir'e geçen bu halk Kapadokya bölgesinde Derinkuyu şehrini inşa etmek istediler. Yeraltında bir şehir kurarak bütün Romalı askerlerden ve Arap akıncılardan korunacağını düşünen Asurlular ilk olarak bu bölgeye koloniler inşa ettiler. Daha sonra da yeraltına yapmış oldukları kazılar ve diğer çalışmalar ile birlikte bir şehir inşa ettiler.

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Yapmış oldukları şehir tam olarak 4 kilometrelik bir alana inşa edilmişti. Bu şehirde halkın ihtiyaç duyduğu hemen hemen bütün malzemeler ve ihtiyaçlar ye alıyordu. Halkın su ihtiyacını karşılamak amacı ile su kuyuları bu şehrin içine inşa edildi. Bu bölge ilk kez 1967 yılında faaliyete açıldı. Bundan önce ise bu bölgenin bir uzaylı eseri olduğuna inanılıyordu. Fakat yapılan tarihi çalışmalar neticesinde durumun hiçte öyle olmadığı gözler önüne serildi.

Derinkuyu yeraltı şehrine giriş ücreti kişi başı olarak 60 TL şeklinde belirlenmiştir. Eğer müze kartınız var ise ücretsiz şekilde giriş yapmak mümkündür.