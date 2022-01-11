Derinin görevleri ve özellikleri nelerdir? Derinin katmanları ve yapısı

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Büyük duyarlığı ve geniş yüzeyi ile deri vücudumuzun dış etkilerden korunmasını sağlar. Bu nedenle de derinin korunması ve bakımı insanlar için çok büyük önem taşır.

Derinin Görevleri ve Özellikleri Nelerdir?

Dokusu çok sağlam olduğundan dolayı mikropların, asalakların zehirlerin girmesine izin vermez.

Derinin kalınlığı, vücut bölgelerine göre 1,5 – 4 mm. aralığında değişiklik gösterir. Yüzölçümü ise, erkeklerde 1,80 m2 kadınlarda ise, 1,60 m2 büyüklüğündedir.

Derinin içinde bulunan üstündeki hareketli kıllarla ve çok sayıda sinirlerle, üç çeşit dokunma duyusu (basınç, şekil, ısı) verir.

Sağlam ve esnek yapısı ile fiziksel travmaları engellemeye yardımcı olur.

Deri salgılarının da koruyucu bir rolü bulunur. Yağ maddesi; keratin içine alan tabakaları (saç, deri yüzeyi ve tırnakları) yumuşak tutar.

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Derimiz yani diğer bir adı ile cildimiz; bedenimizin aynasıdır. İç organlarda bulunan bir sorun kendini ilk olarak cilt belirtileri ile gösterir. Hem organizma hem de dış ortam arasındaki ilişkiyi hem de bazı ruhsal tepkilerimizi dışa yansıtır. Bunun için ona iyi bakmak gerekir.

Terleme yolu ile organizma artıklarının bir kısmını (üre, kreatinin, amonyak) atarak detoksifikasyonu sağlar.

Buharlaşma ya da gene terleme yolu ile vücut ısısını dengeler.

Derinin Yapısı Nasıldır?

Deri, en üst tabakadır. Deri; üst ve alt tabaka şeklinde ikiye ayrılır. Derinin kalınlığı ise, 1 mm’nin onda biri kalınlığındadır. Derinin koruyucu fonksiyonunda çok önemli bir rol oynar. Deri, dış ortamla direkt temas halindedir. Protein yapıda olan keratin maddesi de bu tabaka içinde sentezlenir. Aynı zamanda deriye de dayanıklılık verir. Derimize rengini veren melanin sentezi ise, epidermisin malpigi aşı verilen canlı kısmında gerçekleşir. Yapısında keratin olan tırnaklar ve saçlar epidermisin üst kısmı da cansızdır. Dış etkenlerin etkisi ile ölü hücreler aşınarak döküldüğü zaman alttan yeri doldurulur. Çünkü eğer epidermisin üstü canlı hücrelerle kaplı olsaydı insanlar, çok acı çekerdi. Keselenmek aşı verilen Türk geleneğindeki yerine getirirken bu cansız bölümdeki ölü hücreler temizlenir.

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Dermis: Epidermisin altında yer alır. Bu tabakanın temel maddesi ise yine bir protein maddesi olan kollajendir. Kollajen ise, deriye dayanıklılık kazandırır. Dermis ise, dirençli ve esnektir. Dermis, yağ bezleri, sinir uçları, deriyi besleyen kılcal kan damarları, ter ve kıl köklerini içerir.

Supkutan: Alt derinin altında deri altı dokusu ismi verilen yağlı bir tabaka bulunur. Bu tabaka ise, derinin kemikler ve kaslar üstünde kalmasını sağlar.

Derinin Vücuttaki Önemi

İnsan vücudunun tamamını saran deri, beyne en fazla bilgi veren duyu organıdır. Yeni doğan bebekler deri aracılığı ile dış ortamı tüm duyu organları ile dokunarak algılar.

Deri; vücut sıcaklığının düzenlenmesi, fiziksel ve kimyasal etkilerden vücudun korunması, su kaybının önlen­mesi, solunuma ve boşaltıma yardımcı olma gibi pek çok konuda aktif olarak görev alır.

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Basınç, şekil, sıcaklık, nesnelerin sert ya da yumuşak olup olmaması derideki ısı, mekanoreseptörler ve soğuk gibi duyuların hissedilmesinde termoreseptörler büyük bir görev alır. Derinin hemen alt kısmında kabartı ve gruplar halinde yer alır. Derinin kıllı bölümlerinde ve parmak uçların­da yoğun bir şekilde bulunur. Pacini cisimciği ise, sinir akson uçlarının kendi etrafında kıvrılması sonucunda meydana gelir.