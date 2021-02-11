Derin Su Yavaş Akar atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Erdemli insanlar farklı şekillerde tasvir edilmektedir. "Derin su" da bu tasvirlerden biri olmaktadır ve "derin su yavaş akar" atasözünde kendisine yer bulmaktadır.

Derin Su Yavaş Akar Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

"Derin su yavaş akar" atasözü erdemli ve bilge kişilerin davranışlarından örnek vermektedir. Erdemli ve görmüş geçirmiş kimseler bir eyleme başlamadan önce; o eylemin sonuçları, süreci, artı ve eksilerini iyice hesaplamaktadırlar. Daha sonrasında uygun görürlerse eyleme başlarlar. Süreç içerisinde ise her zaman temkinli hareket ederek her adımlarını düşünerek atarlar.

Nitelikli ve dolu insanların yavaş karar aldıkları ve uygulamayı da yavaş yapmalarına rağmen her zaman istedikleri sonuca ulaşmalarını anlamlı kılmaktadır.

Derin Su Yavaş Akar Atasözünün Cümle İçerisindeki Kullanımı

Herkes onun ağırkanlı olduğunu düşünür hatta kaplumbağa gibi hareket ettiği konusunda dalga geçerlerdi. Ancak onunkisi sadece derin su yavaş akar durumu olmaktadır.