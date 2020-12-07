Deri Mühendisliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Deri mühendisliği, her alanda kullanılan deri ve deri ürünlerinin kalitesini deneyler, derinin üretim ve kullanımında görev alır.

Deri Mühendisliği Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Deri mühendisliği, deri üretimi, işletilmesi ve deri ile alakalı pek çok işlemin yürütülmesinden sorumludur. Deri mühendisliği, ülkemizde ve dünyada giderek popülerleşen ve iş gücü ihtiyacı artan bir bölüm haline geldi. Bu bölümü bitirenler yurt dışında çalışma olanaklarını da kullanabiliyor.

Deri Mühendisliği Nedir?

Deri mühendisliği bölümünde, hayvansal bir ürün olan derinin hammadde durumundan işlenmiş bir hale getirilmesini sağlayan mühendislik dalıdır.

Deri Mühendisliği Bölümünün Amacı Nedir?

Deri mühendisliğinin amacı dünya deri ve deri ürünlerinin en üst standartlara sahip olmasını sağlayacak profesyonel mühendisler yetiştirmektir. Bu sayede deri tiplerinin belirlenmesi, proses tasarımlarının yapılması ve modefikasyonu gerçekleştirilen fiziksel ve kimyasal kontrolleri yapacak mühendisler yetiştirilir.

Deri Mühendisliği Mezunu Ne İş Yapar?

Deri mühendisliği, ülkemizde derinin kullanıldığı otomobilden ayakkabıya, mobilyadan tekstile kadar pek çok alanda faaliyet gösteren alanda çalışma imkanı buluyor. Deri ile ilgili tüm inceleme ve işlemleri gerçekleştiren mühendislerin çalışma alanları oldukça geniştir.

Deri Mühendisliği Kaç Yıllıktır?

Deri mühendisliği, Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan bir yıl İngilizce seçmeli ders seçeneği de bulunan 4 yıllık bir lisans programıdır. Fakat hazırlık sınıfı ile birlikte bu eğitim süresi 5 yıla çıkar. Öğrenciler, eğitimlerinin 6. yarıyılının sonunda ise, kimyasal madde üreten alanlarda, fabrikalarda, deri konfeksiyonlarında, pazarlayan firmalarda, moda kuruluşları ve konfeksiyonlarda, suni deri fabrikalarında, Ar-Ge merkezlerinde 4 hafta süre ile staj yapmaları zorunludur.

Deri Mühendisliği Okumak için Ne Gereklidir?

Deri mühendisliği bölümünü okumak için YKS, TYT ve AYT sınavlarından yeterli puanı almanız gerekir. TYT’den 150 puan ve üstü alanlar bu sınavın ikinci ayağı olan AYT’ye giriş hakkı kazanır. Öğrenciler, başarı sıralamasına göre bu bölüme kabul edilirler.

Deri Mühendisliği Öğretimi İngilizce Midir?

Mühendislik Fakültesi bünyesinde bulunan Deri mühendisliği bölümü, bir yıl İngilizce seçmeli ders seçeneği de bulunan 4 yıllık bir lisans programıdır. Türkçe olarak okutulan bu bölüme başlamadan önce bazı üniversiteler İngilizce hazırlık sınıfı okutuyor.

Deri Mühendisliği Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Deri mühendisliği bölümü sayısal puan türüne göre öğrenci kabul ediyor. Tüm mühendislik fakültelerinde olduğu gibi deri mühendisliğinde okumak için sayısal puanın yeterli düzeyde olması gerekiyor.

Deri Mühendisliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Deri mühendisliği bölümünde temel mühendislik derslerinin yanı sıra meslek ders ve uygulamaları da öğrencilere gösteriliyor. Temel mühendislik dersleri, tüm derslerin yüzde 40’ını oluşturuyor. Geriye kalan dersleri ise, mesleki dersler oluşturuyor. 4 yıllık lisans programının ardından öğrenciler 4 haftalık bir staj eğitimine de tabi tutuluyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Deri mühendisleri, Türkiye’de ve yurt dışında deri fabrikalarında,

Kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda,

Moda kuruluşlarına ve deri ürünleri tasarımında,

Deri konfeksiyon kuruluşlarında,

Mağazaların satın alma departmanında ve mağaza zincirlerinde,

Ayakkabı üretimi ve tasarımı yapan firmalarda,

Laboratuvarlarda ve Ar-Ge merkezlerinde,

Suni deri fabrikalarında,

Kamu kurum ve kuruluşlarında,

Danışmanlık firmalarında çalışma imkanı bulabilirler.

Deri Mühendisliği Çalışma Alanları Nelerdir?

Deri mühendisler, deri ürünlerinin kullanıldığı pek çok alanda rahatlıkla çalışabilir. Ülkemizde deri ve deri ürünlerinin işlenmesi, üretilmesi ve hammadde durumundan çıkıp işlenmiş bir hale getirilmesi için deri mühendislerine ihtiyaç vardır. Yukarda saymış olduğumuz tüm alanların dışında deri mühendisleri, KPSS’den yeterli puanı aldıktan sonra çeşitli kamu kurumlarında da görev alabilirler.

Deri Mühendisliği Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Ülkemizde Deri Mühendisliği bölümü bulunan ilk ve tek üniversite Ege Üniversitesi’dir. Tüm dünyada da sayılı olan Deri Mühendisliği bölümünden her yıl ülkemizde sadece 20 kişi mezun oluyor. Bu nedenle deri mühendislerine büyük bir talep oluyor ve mezunlar yurt içinde ve yurt dışında çok güzel iş İmkanları bulma şansı yakalıyor.