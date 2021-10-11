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Deri Hücresi Nedir, Haploit Mi Yoksa Diploit Midir? Deri Hücresi Mayoz Ya Da Mitoz Bölünme Geçirir Mi

#Deri Hücresi
Deri Hücresi Nedir, Haploit Mi Yoksa Diploit Midir Deri Hücresi Mayoz Ya Da Mitoz Bölünme Geçirir Mi

Mayoz ve mitoz bölünme biyolojinin önemli konularından biridir. Bu konu sınavlarda da sıklıkla çıkmaktadır. Bu nedenle öğrencilerin öğrenmesi gereken konulardan bir tanesidir. Deri hücresi nedir, haploit mi yoksa diploit midir? Deri hücresi mayoz ya da mitoz bölünme geçirir mi detayları ile derledik.

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 Deri hücrelerinin haploit mi yoksa diploit mi olduğu merak konusudur. Her hücre mayoz bölünme geçiremez. Bu nedenle hangi hücrelerin mayoz bölünme hangi hücrelerin mitoz bölünme geçirdiği de araştırmalar arasındadır.

 Deri Hücresi Nedir?

 Deri birçok canlının dış yapısını kaplamaktadır. Vücudun en üst katmanı olarak da bilinir. Bu yapının altında kaslar ve organlar bulunur. Bu organ ve dokuların korunması bir örtü sistemi organı olan deri ile sağlanmaktadır.

 Derinin alt kısmında yağ tabakası bulunmaktadır. Yağ tabakası sayesinde canlıların vücut sıcaklıkları korunur. Bunun yanında darbelere karşı da koruyucu etkisi bulunmaktadır. Bu bölgede ter bezleri de yer alır. Ter bezleri boşaltıma yardımcı olan sistemlerdir.

 Deri tabakası üç farklı tabakadan meydana gelmektedir. En alt kısım destek tabakası olarak isimlendirilir. Kollajen ismi ile de bilinmektedir. Burası dermis tabakasıdır. Orta kısımda stratum bazale isimli kısım yer almaktadır. En üst tabaka ise stratum spinoz olarak isimlendirilmektedir.

 Deri Hücresi Haploit Mi Yoksa Diploit mi?

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 Bir hücredeki kromozom sayısı ile o hücredeki farklı kromozomların birer tanesi ile meydana gelen temel setteki kromozom sayılarının bir rasyonel sayı çarpımına eşit olması haline ploitlik ismi verilmektedir.

 Başka bir ifade ile ploitlik, temel kromozomların hücredeki tekrarlama derecelerine verilen isimdir. Genetik biliminde temel kromozom takımı "n" ile gösterilmektedir. Aynı kromozomdan iki tane bulunduran hücreler diploit hücre olarak isimlendirilmektedir. Bu yapılar 2n ile gösterilmektedir. Bu duruma örnek verecek olursak; kedilerin vücutlarında toplamda 38 adet kromozom bulunmaktadır. İnsan vücut hücresinde ise toplamda 46 kromozom bulunmaktadır.

 Kromozom takımlarından sadece bir tane içeren hücreler haploit olarak isimlendirilmektedir. bu hücreler n şeklinde gösterilmektedir. Bu duruma örnek verecek olursak kuşburnundaki haploit kromozom sayısı 7 tanedir. İnsanların üreme hücrelerinde toplam 23 tane kromozom bulunur. Bu da n=23 şeklinde gösterilmektedir.

 Üreme ile germ hücrelerinde yer alan kromozom sayıları haploit olarak isimlendirilmektedir. Bu hücreler mayoz bölünme geçirmektedir. Vücut hücrelerinde yer alan kromozom sayıları diploit olarak isimlendirilmektedir. Bu hücreler mitoz bölünme geçirmektedir. Sperm, yumurta, polen gibi hücreler üreme hücresi olarak adlandırılmaktadır. Kas, kan, kemik, sinir hücreleri ise vücut hücreleri olarak isimlendirilmektedir. Bu sebeple haploit ve diploit hücrelerin özellikleri birbirinden farklıdır.

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 Diploit hücreler somatik hücre ismi ile de bilinmektedir. Vücutta bulunan hücreler diploit hücre olarak isimlendirilmektedir. Bu hücrelerde 2n sayıda kromozom yer almaktadır. Vücudumuzda bulunan üreme hücrelerinin dışındaki bütün hücreler diploit hücre olarak isimlendirilir. Bu hücreler bir kromozom takımından meydana gelmektedir.

 Deri hücresinin haploit mi yoksa diploit mi olduğu merak konusu olmaktadır. Deri bir vücut hücresidir. Bu nedenle diploit yapıdadır. Yani yapısında 2n adet kromozom bulundurmaktadır.

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 Deri Hücresi Mayoz ya da Mitoz Bölünme Geçirir mi?

 Vücut hücreleri mitoz bölünme geçirmektedir. Mitoz bölünme sonucunda kromozom sayıları aynı olan iki hücre meydana gelmektedir. Meydana gelen bu iki hücre kalıtsal bakımdan birbirine benzemektedir. Vücut hücrelerinde görülmesi nedeni ile deri hücreleri de mitoz bölünme geçirmektedir.

 Mitoz bölünme tek hücreli canlılarda çoğalmayı sağlarken, çok hücreli canlılarda büyümeyi ve yıpranan kısımların onarılmasını sağlamaktadır.

 Mayoz bölünme sadece üreme hücrelerinde görülen bir bölünme çeşididir. 2n kromozoma sahip hücrelerden n kromozomlu üreme hücreleri meydana gelmektedir.

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