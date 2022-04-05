Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Dergi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Derginin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Dergi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Derginin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Kelimelerin anlamları bakımından detaylı olarak araştırılması mümkündür. Türkçe dilinde aynı anlamı taşıyan sözcükler eş anlamlı sözcüklerdir. Dergi sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan sözcükler de çok merak ediliyor. Dergi kelimesinin yerine hangi kelimelerin kullanılabileceği oldukça merak edilerek araştırılıyor. Dergi kelimesinin eş anlamlısı nedir? Derginin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) içeren detayları derledik.

Haberin Devamı

Dergi sözcüğü herkesin anlam bakımından bildiği bir kelimedir. Dergi sözcüğüyle aynı anlama sahip olan bir kelime vardır. Dergi kelimesi yerine kişiler, mecmua sözcüğünü kullanabiliyor. 

 Dergi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Kişilerin kendini geliştirmek istediği bazı konular bulunuyor. Konular arasında eş anlamlı kelimeler de yer alıyor. Günümüzde her bir sözcüğün anlamı olduğu gibi, eş anlamları da bulunuyor. İki veya üç kelimenin aynı anlamı taşıması Türkçe dilinde mümkündür. Dergi sözcüğünün de bir eş anlamlısı vardır. Anlam bakımından dergi kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeler bireylerce merak ediliyor. Araştırılan dergi sözcüğü yerine, mecmua kelimesi aynı anlamda kullanılabilir. 

 Derginin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler 

 Eş anlamı merak edilen dergi sözcüğünün eş anlamlısı çok merak ediliyor. Bireyler derginin eş anlamlısı olan mecmua kelimesiyle kurulan örnek cümleleri de araştırabiliyor. Mecmua kelimesiyle kurulan örnek cümleler internet sitesinde detaylarıyla görülmek isteniyor. Dergi sözcüğünün eş anlamı olan mecmua sözcüğüyle ilgili örnek cümle şu şekildedir; 

Haberin Devamı

Araba mecmuaları günümüzde oldukça ilgi görüyor.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna