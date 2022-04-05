Dergi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Derginin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

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Dergi sözcüğü herkesin anlam bakımından bildiği bir kelimedir. Dergi sözcüğüyle aynı anlama sahip olan bir kelime vardır. Dergi kelimesi yerine kişiler, mecmua sözcüğünü kullanabiliyor.

Dergi Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

Kişilerin kendini geliştirmek istediği bazı konular bulunuyor. Konular arasında eş anlamlı kelimeler de yer alıyor. Günümüzde her bir sözcüğün anlamı olduğu gibi, eş anlamları da bulunuyor. İki veya üç kelimenin aynı anlamı taşıması Türkçe dilinde mümkündür. Dergi sözcüğünün de bir eş anlamlısı vardır. Anlam bakımından dergi kelimesiyle aynı anlamı taşıyan kelimeler bireylerce merak ediliyor. Araştırılan dergi sözcüğü yerine, mecmua kelimesi aynı anlamda kullanılabilir.

Derginin Eş Anlamı İle Örnek Cümleler

Eş anlamı merak edilen dergi sözcüğünün eş anlamlısı çok merak ediliyor. Bireyler derginin eş anlamlısı olan mecmua kelimesiyle kurulan örnek cümleleri de araştırabiliyor. Mecmua kelimesiyle kurulan örnek cümleler internet sitesinde detaylarıyla görülmek isteniyor. Dergi sözcüğünün eş anlamı olan mecmua sözcüğüyle ilgili örnek cümle şu şekildedir;

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Araba mecmuaları günümüzde oldukça ilgi görüyor.