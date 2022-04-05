Dergah Nedir, Ne Anlama Gelir? Dergah Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dergah kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:
1- Kapı 2- Bab 3- Ebbab 4- Eşik 5- Tekke 6- İbadethane
Dergah Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
Osmanlı döneminde mutasavvıfların hem ibadet edip hem de mürşitlere tasavvufi alanda eğitim verdikleri dini kurumlara dergah denirdi. Dergahlarda vahdet-i vücut, vahdet-i şühud, seyr-ü süluk, hal ve makam gibi tasavvufi konularda eğitim verilirdi.
Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''dergeh'' şeklinde geçen Dergah kelimesi birçok tamlamada ve birleşik isimde de yer alır. Örneğin dergah-ı ali, padişah kapısı anlamına gelir. Dergah-ı ali yücelik, muteber ve müstesna anlamında da kullanılır.
Dergah Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir?
Türk Dil Kurumuna göre Dergah kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir.
İlk Anlamı: Dervişlerin günlük ibadetlerini gerçekleştirdikleri yer
İkinci Anlamı: Önemli meselelerde başvurulacak saygın ve mümtaz kişi
Dergah Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı
1- İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma birçok Mevlevi dergahı bulunuyor.
2- Dergahlar mürşitler için hem bir okul hem de bir evdi.