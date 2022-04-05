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Dergah Nedir, Ne Anlama Gelir? Dergah Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dergah Nedir, Ne Anlama Gelir Dergah Kelimesinin Tdk Sözlük Anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan dergah kelimesi der ve gah sözcüklerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Farsçada der, kapı anlamına gelirken, gah, içinde bulunulan yer ve mekan demektir. Mürşit ve müritlerin bir araya gelip ibadet ettiği yerlere dergah denir. Dergah ne demek, ne anlama gelir? Sizin için Dergah kelimesinin TDK sözlük anlamını örnek kelimeler ve cümlelerle derledik.

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 Dergah kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kapı 2- Bab 3- Ebbab 4- Eşik 5- Tekke 6- İbadethane 

 Dergah Ne Demek, Ne Anlama Gelir? 

 Osmanlı döneminde mutasavvıfların hem ibadet edip hem de mürşitlere tasavvufi alanda eğitim verdikleri dini kurumlara dergah denirdi. Dergahlarda vahdet-i vücut, vahdet-i şühud, seyr-ü süluk, hal ve makam gibi tasavvufi konularda eğitim verilirdi. 

 Osmanlıca kaleme alınmış metinlerde ''dergeh'' şeklinde geçen Dergah kelimesi birçok tamlamada ve birleşik isimde de yer alır. Örneğin dergah-ı ali, padişah kapısı anlamına gelir. Dergah-ı ali yücelik, muteber ve müstesna anlamında da kullanılır. 

 Dergah Kelimesinin TDK Sözlük Anlamı Nedir? 

 Türk Dil Kurumuna göre Dergah kelimesi kullanıldığı yere göre iki farklı anlama gelir. 

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 İlk Anlamı: Dervişlerin günlük ibadetlerini gerçekleştirdikleri yer

 İkinci Anlamı: Önemli meselelerde başvurulacak saygın ve mümtaz kişi 

 Dergah Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı 

 1- İstanbul'da Osmanlı döneminden kalma birçok Mevlevi dergahı bulunuyor.

 2- Dergahlar mürşitler için hem bir okul hem de bir evdi.

 

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