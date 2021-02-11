Dereyi Görmeden Paçayı Sıvama atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dereyi görmeden paçayı sıvama atasözü bir insanın henüz daha olaylar sonuçlanmadan bitmiş, bir sonuca varılmış gibi davranmaması gerektiğini belirtmektedir.

Dereyi Görmeden Paçayı Sıvama Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Dereyi görmeden paçayı sıvama atasözü TDK' da açıklanarak tanımlanmıştır. Şu şekilde tanımlanmıştır: Emek harcanan bir durumun olumlu olacağının teminatını görmeden bir girişimde bulunmak kişileri hayal kırıklığına uğratabilir. Bu çaba ve çalışmalar bir anda yok olur ve kişilere hiçbir kazanç sağlamaz. Bu nedenle henüz olaylar sonuçlanmadan, bir olay tamamen bitmeden veya durum o şey kendi istediğimiz yönde gerçekleşmiş sanarak hareket etmemiz gerektiğini anlatmaktadır.

Dereyi Görmeden Paçayı Sıvama Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözünün cümle içinde kullanımına şu şekilde örnek verebiliriz: Daha hiçbir şey belli değil, dereyi görmeden paçaları sıvama, durum başka şekilde olabilir.