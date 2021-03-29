Dereyi Görmeden Paçaları Sıvamak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bu sözün yerine aynı anlama gelen Kendi Kendine Gelin Güvey Olmak ve Ortada Fol Yok Yumurta Yok deyimleri kullanılabilir.

Dereyi Görmeden Paçaları Sıvamak Ne Demek?

Dereyi görmeden paçaları sıvamak, henüz kesinleşmemiş şeyler için heyecanlanmak, plan yapmak ya da önlem almak demektir. Bu deyim Çaya Gelmeden Çemrenmek sözü ile eş anlamlıdır.

Dereyi Görmeden Paçaları Sıvamak Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan işler için ön hazırlık yapmak. Anlamı: Nasıl sonuçlanacağı belli olmayan olaylar için erkenden harekete geçmek, peşin hükümlü olmak.

Dereyi Görmeden Paçaları Sıvamak Örnek Cümle İçindeki Kullanımı

1- Mithat, heyecanlı biri olduğu için her defasında dereyi görmeden paçaları sıvıyor.

2- Dereyi görmeden paçaları sıvamak yerine temkinli olmakta fayda var.