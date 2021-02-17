Dereyi Geçerken At Değiştirilmez atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Dereyi geçerken at değiştirilmez atasözü, bir işin üzerindeyken yöntem değiştirmenin sağlıklı olmadığı anlamına gelmektedir.

Dereyi Geçerken At Değiştirilmez Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Eğer bir iş yapılmaktaysa ve o işin en önemli noktası gerçekleştiriliyorsa, tam da bu noktada işi yaparken uygulanan yöntem değiştirilmemelidir. Kullanılmakta olan yöntemle devam edilmeli ve işte bu yöntemle bitirilmelidir. Çünkü yöntem değiştirmek, her şeye baştan başlamak anlamına gelmektedir. Bu da insanı yavaşlatır ve kişinin ulaşmak, varmak istediği noktadan uzaklaşmasına sebep olur.

Dereyi Geçerken At Değiştirilmez Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Artık bir kere bu yola girdim, dereyi geçerken at değiştirilmez, devam edeceğim.