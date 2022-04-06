Derecelendirme zarfı nedir ve nasıl bulunur? Derecelendirme zarfı örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Cümle içerisinde en çok kullanılan derecelendirme zarfları şu şekilde sıralanabilir: 1- Pek 2- En 3- Daha 4- Yeterince 5- Çok

Derecelendirme Zarfı Nedir ve Nasıl Bulunur?

Özne ve nesnelerin belli başlı özellikleri arasında karşılaştırma yapmak için kullanılan söz ve söz öbeklerine derecelendirme zarfı denir. Cümle içerisinde derecelendirme zarflarını bulmak için fiil ya da fiilimsiden önce gelen kelimelere bakılır. Bu kelimeler, iki ya da daha fazla sayıdaki şeylerin arasında mukayese yapıyorsa derecelendirme zarfıdır.

Derecelendirme zarfları sadece eylem ve eylemsilere değil sıfatların da önüne getirilir. Örneğin: 1- Çok hoş 2- Çok soğuk 3- Pek akıllı 4- Pek uslu

Derecelendirme Zarfı Örnek Cümleler

A- PEK

Örnek Cümleler:

1- Onunla pek çok kez konuşmayı demedim ama hiçbirinde bana kulak asmadı.

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2- Evine pek çok kez gitmiş olmama rağmen bana hiçbir zaman kapısını açmadı.

3- Uzaktan duvarın sesi pek güzel gelir ama yakından hiç de öyle değildir.

4- Artık memlekete pek seyrek gider oldum.

5- Ona daha dikkatli ve sakin olması gerektiğini pek çok kez söyledim ama beni dinlemedim.

B- ÇOK

Örnek Cümleler:

1- Seni o kadar çok seviyorum.

2- En çok da annemin yemeklerini ve sıcak aile yuvasını özledim.

3- İnsana bazen hissettiği duygular bile çok ağır. gelir.

4- Kendini bu kadar üzerek ve gözyaşı dökerek hiçbir şeyi değiştiremeyeceğini artık anlamalısın.

5- Gerçekten yaşına göre çok olgun ve vakar bir insansın.

6- İlk bakışta çok soğuk biriymiş gibi görünüyor ama aslında çok cana yakın birisi.

C- DAHA

Örnek Cümleler:

1- Artık daha az televizyon seyrediyor ve daha çok kitap okuyorum.

2- Daha başarılı biri olmak istiyorsan mesleğin ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmelisin.

3- İnsanın daha mutlu olması için öncelikli olarak çevresindeki mevcut şartları değiştirmesi gerekiyor.

4- Seni bugün eskiye nazaran daha zinde ve neşeli gördüm.

5- Meseleye daha fazla hakim olmak için olaylara çok yönlü bakmayı bilmek gerek.

6- Bence Fransız edebiyatı, İngiliz edebiyatından çok daha kapsamlı ve derinlikli.

D- BOL BOL

Örnek Cümleler:

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1- Bu yaz bol bol yüzme ve güneşlenme fırsatım oldu.

2- İki aydan beri bol bol kitap okuyor ve ilgimi çeken konularda araştırma yapıyorum.

3- Zamanında felsefe ve metafizik gibi konularda bol bol ansiklopedi ve makale okumuştum.

4- Çok yoğun bir iş tempom olduğu için bu sefer tatile çıktığımda gezmek yerine bol bol dinleneceğim.

5- Bu merhemi yaranın üstüne bol bol sür.

E - EN

1- En acısı da ne biliyor musun, insanın değer verdiği dostlar tarafından ihanete uğraması.

2- En çok özlediğim şeylerden biri kafamı huzurlu bir şekilde yastığa koymak.

3- En sevdiğim insanlar bir bir hayatımdan çıkıp gittiler.

4- Bakarsın en uzak ihtimaller bir gün birer birer gerçekleşir ve mutlu oluruz.

F- YETERİNCE

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1- Yeterince ders çalıştığımıza göre artık biraz da oyun oynayabiliriz.

2- Yıllar boyunca seni ve yalanlarını yeterince dinledim.

3- Ona yanlış anladığı meseleyle ilgili yeterince açıklama yapmama rağmen o yine bildiğini okumaya devam ediyor.