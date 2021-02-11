Derdini Söylemeyen Derman Bulamaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

İnsanların başına her zaman bazı sorunlar gelebilir. Bu sorunların bazılarını insanlar kendi başlarına hal edebilirken bazı sorunlarında ise çevresindeki insanların yardımıyla çözebilirler. Bu durumu anlatan ve en çok kullanılan atasözlerinden birisi de " derdini söylemeyen derman bulamaz" olmaktadır.

Derdini Söylemeyen Derman Bulamaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

"Derdini söylemeyen derman bulamaz" atasözünün Türk Dil Kurumu'na göre açıklaması şu şekilde olmaktadır. Bir insan ancak derdini başkalarıyla paylaşarak dermanını bulabilmektedir.

Bazen insanlar sorunlarının ya da dertlerinin içerisinden çıkamaz veya çözüm bulamazlar.

İşte bu durumlarda yakınlarında güvendiği insanlar ile sorununu paylaşması çözüm bulabilmesi açısından bir yol olmaktadır. Diğer bir yandan da dertlerini başkalarıyla paylaşmak farklı bakış açılarının fark edilebilmesi ve doğal olarak sorunun çözülmesi açısından fayda sağlamaktadır.

Derdini Söylemeyen Derman Bulamaz Atasözünün Cümle içerisindeki Örnek Kullanımı

Gel kızım anlat bana canını sıkan ne varsa, derdini söylemezsen dermanını da bulamazsın, bak tut bunu aklında.