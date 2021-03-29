Derdest Etmek ne demek? Derdest Etmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Derdest etmek deyimi, bir kaçağı ya da kaçma ihtimali bulunanı etkisiz hale getirmek anlamında kullanılır.

Derdest Etmek Ne Demek?

Derdest etmek deyimi günlük hayatta durumları ifade eden anlamda kullanılan deyimlerdir. Derdest etmek deyimi anlamı şu şekilde ifade edilmektedir: Bir kanun kaçağının veya kanun, hukuk açısından tehlikeli olanın zor kullanarak etkisiz hale sokulmasıdır.

Derdest Etmek Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Derdest etmek deyimi Türk Dil Kurumu tarafından tanımlanmıştır. Bu tanım şu şekilde ifade edilir: Hukuk açısından tehlikeli olan bir kişiyi yakalamak, ele geçirmek, tutmak veya Görülmekte olan, incelenmekte olan, ele alınmakta olan.

Derdest Etmek Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Derdest etmek deyimi günlük hayatta cümle içerisinde kullanılmaktadır. Örnek olarak şu cümleyi verebiliriz: O suçluyu polisler derdest etti.