Depresif ne demek, ne anlama geliyor? Depresif kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Depresif kelimesi özellikle psikoloji alanı içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Depresif olma durumu psikolojik bir rahatsızlıktır.

Depresif Kelimesinin Türk Dil Kurumu İçerisindeki Anlamı Nedir?

Depresif kelimesi Türkçede sıklıkla kullanılmaktadır. Depresif kelimesinin Türk Dil Kurumu içerisindeki anlamı şu şekilde olmaktadır:

Depresyon içerisinde bulunan (kişi)

Depresyonla ilgili olan

Şeklinde ifade edilmektedir.

Depresif Nedir?

Depresif kelimesi esasen depresyonda bulunan kişiler için kullanılmaktadır. Depresyon, devamlı bir üzüntü ve ilgi kaybına sebep olan bir çeşit duygu durum bozukluğunu ifade etmektedir. Depresyon aynı zamanda majör depresif bozukluk ya da klinik depresyon olarak da isimlendirilir. Bu duruna sahip olan fertlerin hissettikleri, davranışları ve düşünceleri etkilenmektedir. Bu durumlardan dolayı çeşitli duygusal ya da fiziksel problemler ortaya çıkabilmektedir. Normal günlük faaliyetleri gerçekleştirirken sorun yaşanılabilmektedir ve bazı durumlarda hayat sıklıkla sorgulanmaktadır. Bu sebepten dolayı depresyon oldukça önemli bir rahatsızlıktır.