Depremzede öğrencilerden yurt ücreti alınmayacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 24 Ocak’ta Elazığ’da yaşanan depremin ardından Elazığ’daki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerden Şubat ayında yurt ücreti almayacak. Deprem bölgesi Elazığ’da Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında barınan öğrenciler, şubat ayı içerisindeki yurt ücretlerinden muaf tutulacak.

ÖDENEN ÜCRETLER İADE EDİLECEK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun talimatıyla başlatılan uygulamadan yaklaşık 9 bin öğrenci yararlanacak. Bu karar öncesi yurt ücretlerini ödeyen öğrencilerin paraları da iade edilecek.