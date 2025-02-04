Depremin yıldönümünde eğitime ara

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ikinci yıl dönümünde deprem bölgesindeki bazı iller, 6 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime ara verileceğini sosyal medya hesapları üzerinden duyurdu. Kahramanmaraş, Hatay, Malatya, Gaziantep ve Adıyaman Valilikleri, depremin yıl dönümünde düzenlenecek anma programları, taziye ve mezarlık ziyaretleri nedeniyle eğitime 1 gün ara verileceğini açıklayarak şu duyuruyu paylaştı:

“6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıldönümü dolayısıyla 6 Şubat Perşembe günü eğitim öğretime il genelinde 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca anma programına katılacak ve kabristan ziyaretinde bulunacak kamu personeli, kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde asgari personel bulundurmak kaydıyla 1 gün idari izinli sayılacaktır.”