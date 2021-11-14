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Deprem Sigortası Nasıl Yapılır? 2021'de Deprem Sigortası Ücretleri Ne Kadar?

#Deprem Sigortası
Deprem Sigortası Nasıl Yapılır 2021de Deprem Sigortası Ücretleri Ne Kadar

Hayat içerisinde karşılaşılması muhtemel birçok olumsuz durumlar bulunmaktadır. Bu olumsuz durumlara karşı maddi boyutta korunabilmek amacı ile bir takım sigorta işlemleri yapılmaktadır. Bu sigorta faaliyetleri arasında depreme karşı yapılan sigortada bulunmaktadır. Peki, DASK olarak bilinen ve evlerimizde olası deprem sonucu oluşan hasarların giderilmesi için yapılan bu sigorta nasıl yapılmaktadır? Deprem sigortasının ücreti ne kadardır tüm detayları ile derledik.

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Açılımı Doğal Afet Sigortalar Kurumu olan ve DASK olarak bilinen deprem sigortasını yapılması ülkemizde zorunlu olarak bulunmaktadır. Yapılacak konut alım satımları ile abonelik işlemlerinde bu sigortanın yapılmış olması aranmaktadır.

Deprem Sigortası Nasıl Yapılır?

Deprem riski olan bölgelere göre farklılıklar gösteren DASK sigortasının miktarı riskli bölgelerde daha fazla çıkmaktadır. Aynı şekilde düşük riskli bölgeler için daha az görünmektedir. DASK ücretleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen ücret doğrultusunda alınmaktadır.

DASK yani Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmak sanıldığı kadar zor değildir. Yaptırılması oldukça kolay bir sigorta şeklidir. Böylece hem ev hem de aile olası doğal afetlere karşı koruma altına alınmaktadır. Öncelikle bu sigortayı yaptırmak için en yakın sigorta şubesine gitmek gerekmektedir. Hatta bu sigorta bazı banka şubeleri tarafından da yapılabilmektedir. Gerekli bir takım belgelerin hazırlanması ile kolayca DASK yapılabilmektedir.

Deprem Sigortası için Olması Gerekenler

Öncelikle sigortayı yaptıracak kişinin;
- Adı Soyadı (Kimlik Belgesi)
- Adresi
- Telefonu
- Cep Telefonu
- T.C. Kimlik Numarası
- Tüzel kişi ise vergi kimlik numarası

Daha sonra sigorta yaptırılması istenen konutun;

- Açık olarak bulunduğu adres
- İnşa edilmiş senesi
- Tapu bilgileri
- Brüt olarak m2 cinsinden yüzölçümü
- Yapının kullanım şekli
- Yapının tarzı
- İçinde bulunan binanın toplam kat sayısı
- Hasar durum bilgisi

2021'de Deprem Sigortası Ücretleri Ne Kadar?

Resmi Gazetede verilmiş olan değişikliğe göre 2021 yılı için DASK kapsamında değerlendirilen betonarme yapı ile meskenler için, yapılacak sigorta bedelinin hesaplanmasına esas m2 ücreti, 1.134.TL iken 1.268 TL'ye, diğer yapı şekilleri için ise 782.TL iken 874 TL'ye çıkarılmıştır. Sigorta acenteleri değerlendirmeleri bu bilgi doğrultusunda yapmaktadır.

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