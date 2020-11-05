Deprem mağduru çocuklara burs morali

Türk Eğitim Vakfı (TEV) yaptığı açıklamayla, İzmir depreminden etkilenen bölge ve ailelerin durumunu dikkate alarak burs sayısını arttıracağını duyurdu. TEV burs talep eden öğrencileri ön değerlendirme için vakfın İzmir Şubesi’ne başvurmaya çağırdı.

TED İzmir Koleji, “İzmir’in mucizesi Elif ve kardeşlerinin anaokulundan liseye kadar olan tüm eğitim masraflarını üstleniyoruz” diye açıklama yaptı.

İSTEK Vakfı İzmir Okulları, depremde konutları yıkılan, ebeveynlerini kaybetmiş çocuklara eğitim bursu vereceğini açıkladı. Açıklamada “Çocuklarımızın anaokulundan 12’nci sınıfa kadar kontenjanlarımız dahilinde eğitimlerini tam burslu olarak üstlenmek üzere okulumuza bekliyoruz” denildi.

Semra & Enver Yücel (SEY) Vakfı’nın sosyal medya hesaplarından, “Enkazdan çıkıp mucize yaratan ve enkazdan çıkma umudunu bir an olsun yitirmeden beklediğimiz tüm çocuklarımızın, hayatları boyunca tüm eğitim masraflarını SEY Vakfı olarak karşılamak üzere yola çıktığımızı bildirmek isteriz” açıklaması yapıldı.

İstanbul Erkek Liseliler Derneği, 30 Ekim’deki depremde annesi ve kız kardeşiyle birlikte hayatını kaybeden İstanbul Erkek Lisesi 10’uncu sınıf öğrencisi Ege Ilgaz Yüksel adına burs fonu oluşturduklarını duyurdu.