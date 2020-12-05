Deprem kitabı Japonya’da birinci oldu

Millî Eğitim Bakanlığının Okul Tabanlı Afet Eğitimi Projesi kapsamında Japonya’da ileri düzey eğitimlere katılan öğretmenler, afet eğitimi içeriklerine sadık kalarak hazırladıkları projeler ve yayınlarla uluslararası düzeyde önemli başarılar kazandı. Japonya’daki eğitimlere katılan öğretmenlerden Nurben Doğan, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri çocuklarda olumsuz duygular uyandırmayacak eğlenceli bir dille anlattığı “Çök! Kapan! Tutun!” isimli kitabıyla, JICA (Japan International Cooperation Agency / Japonya Uluslararası İş Birliğ Ajansı) Türkiye Ofisi ve JICA Derneği iş birliğinde düzenlenen 5. Başarı Öyküsü Yarışması'nda birincilik ödülüne layık görüldü.

Kitap, gönüllü öğretmenler tarafından resimlenerek seslendirildi. Kitabın kahramanları Bodo, Cesur ve Jirafu’ya Sinem ve Evren Savaş hayat verdi.

Ödüllü deprem kitabı “Çök! Kapan! Tutun!”, okuyanbalik.com internet sitesinde e-kitap ve sesli kitap olarak herkesin kullanımına açıldı.

DEPREM BİLİNCİ OLUŞTURAN KİTAPLARA DESTEK

Japonya'daki eğitimlere katılan öğretmenlerden Tekirdağ'da görev yapan Mümin Sever ve Emre Turan’ın “Bilimle Afet” başlıklı projesi TÜBİTAK tarafından kabul edildi. Proje kapsamında çeşitli istasyonlarla afete karşı dirençli bir toplum yaratmada halk eğitimi hedefleniyor.

İstanbul Güngören İlçesinde görev yapan öğretmen Abdülcelil Gök ise “Ciddiye Al!” ve “Engeli Olan Bireyleri Etkili Afet Yönetimi Aracılığıyla Güçlendirme” projeleri ile Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları’ndan destek almaya hak kazandı.

‘KİTABI ÜCRETSİZ DAĞITCAĞIZ’

Başarıyı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Bakan Ziya Selçuk Japonya'daki ileri düzey afet eğitimimizin meyvesi “Çök! Kapan! Tutun!” kitabı, "JICA" tarafından birincilikle ödüllendirildi.” dedi. Tamamı deprem kuşağında yer alan ve sıklıkla bu gerçekle yüz yüze gelen ülkemizde, afete hazırlığın çok önemli bir eğitim konusu olduğunun altını çizen Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Son dönemde Elazığ, İstanbul, İzmir’de depremi yaşadık. Yaşanan tüm depremlerde okullardaki kamera kayıtları inceleniyor. Sosyal medyada da benzer deprem anı videolarını görüyoruz. Deprem anında kaçmak yerine çök-kapan-tutun pozisyonunda olmalıyız. Bunun içselleşmesi için en baştan başlamamız gerekir; çocukluktan, çocuk kitaplarından ve çocuklara verilecek deprem eğitimlerinden... Okul tabanlı afet eğitimi projemiz kapsamında Japonya’da gerçekleştirdiğimiz ileri düzey afet eğitime katılan öğretmenlerimizden Nurben Doğan’ın deprem anında yapılması gerekenleri, masal tadında anlatan “Çök! Kapan! Tutun!” adlı kitabını, okul öncesi ve ilkokul 1 ve 2. sınıf öğrencilerimize ücretsiz olarak ulaştıracağız. Ödül kazanan, uluslararası kuruluşlardan kabul gören tüm öğretmenlerimizi kutluyorum. Afete her an hazırlıklı olmamız gerekiyor. Biz de bu hassasiyetle davranarak tüm öğretmen ve öğrencilerimizi hayat kurtaracak bilgi ve becerilerle donatmak istiyoruz. 2019 yılından bu yana 250 bini aşkın meslektaşımız afet eğitimi aldı. 25 öğretmenimiz Japonya’da ileri düzey afet eğitimlerine katılmıştı. Japonya iş birliğindeki ileri düzey afet eğitimimiz meyvelerini vermeye başladı. Öğretmenlerimiz Türkiye’ye döndüklerinde, çocuklarımız ve tüm toplum için önemli projeler hazırladılar. Meslektaşlarımın duyarlık, bilgi ve deneyimleriyle ortaya koydukları projeler, bundan sonra yapacağımız çalışmalara ışık tutacak.”