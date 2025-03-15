×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLEREğitimDeprem bölgesinde öğretim elemanlarına maddi destek

Deprem bölgesinde öğretim elemanlarına maddi destek

Güncelleme Tarihi:

#Hatay#YÖK#Kahramanmaraş
Deprem bölgesinde öğretim elemanlarına maddi destek
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 13:46

Deprem bölgelerinden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da görev yapan öğretim elemanlarına ödenecek geliştirme ödeneği oranında artış sağlandı. Bu illerdeki üniversitelerde görev yapan öğretim elemanlarının geliştirme ödeneği 18 ay süreyle yüzde 250 olarak uygulanacak.

Haberin Devamı

İlgili Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 14 üncü maddesi uyarınca; diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebiliyor. Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazetede yayımlandı. Buna göre; Hatay Mustafa Kemal, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam,
Kahramanmaraş İstiklal, İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere ödenecek geliştirme ödeneği, 18 ay süreyle yüzde 250 oranında uygulanacak.

Haberin Devamı

DEPREM BÖLGESİNDE İSTİHDAMA TEŞVİK
YÖK Başkanı Özvar kararla ilgili; ” Deprem bölgesinde öğretim elemanı istihdamını teşvik etmek amacıyla hazırladığımız düzenleme Sayın Cumhurbaşkanızın onayıyla Resmî Gazetede yayımlandı. Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanlarımızın geliştirme ödeneği oranı 18 ay süreyle yüzde 250 olarak uygulanacak” dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay#YÖK#Kahramanmaraş

BAKMADAN GEÇME!