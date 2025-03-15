Deprem bölgesinde öğretim elemanlarına maddi destek

Haberin Devamı

İlgili Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 14 üncü maddesi uyarınca; diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın beş katına kadar geliştirme ödeneği ödenebiliyor. Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazetede yayımlandı. Buna göre; Hatay Mustafa Kemal, İskenderun Teknik, Kahramanmaraş Sütçü İmam,

Kahramanmaraş İstiklal, İnönü ve Malatya Turgut Özal Üniversitelerinde görev yapan akademisyenlere ödenecek geliştirme ödeneği, 18 ay süreyle yüzde 250 oranında uygulanacak.

Haberin Devamı

DEPREM BÖLGESİNDE İSTİHDAMA TEŞVİK

YÖK Başkanı Özvar kararla ilgili; ” Deprem bölgesinde öğretim elemanı istihdamını teşvik etmek amacıyla hazırladığımız düzenleme Sayın Cumhurbaşkanızın onayıyla Resmî Gazetede yayımlandı. Deprem bölgesindeki illerimizden Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’daki üniversitelerimizde görev yapan öğretim elemanlarımızın geliştirme ödeneği oranı 18 ay süreyle yüzde 250 olarak uygulanacak” dedi.