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Depozito ne demek, ne anlama geliyor? Depozito kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Depozito ne demek, ne anlama geliyor Depozito kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Depozito kelimesi İtalyanca bir kelime olup Türkçeye sonradan dahil olan bir kelimedir. Depozito kelimesine günlük hayatta pek çok yerde rastlamak ve bir kaç şekilde kullanmak mümkün olmaktadır. Depozito ne demek ve ne anlama geliyor? Depozito kelimesi nerelerde kullanılmaktadır ile kaç farklı anlamda kullanılır sorularının yanıtlarını yanı sıra depozito kelimesinin Türk Dil kurumuna göre sözlük anlamı nedir hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Depozito kelimesi güvence anlamında sıklıkla kullanılmasının yanında bazı tüketim ürünlerinin ambalajının geri alınmasında da kullanıldığı bilinmektedir.

 Depozito Ne Demektir? Depozito Ne Anlama Gelir?

 Depozito İtalyanca kökenli bir kelime olup bir malın kullanılmasından mal sahibini zarara sokmamak için ileri dönük alınan bir ücrettir. Bu anlamda taşınmaz mallar için sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Depozito kelimesinin diğer anlamı ise ambalajıyla satılan ürünün ambalajının geri iade edilmesinde ödenen ücrettir.

 Depozito Kelimesinin Anlamı Nedir?

 Depozito kelimesi güvence akçesi anlamına gelmektedir. Bir işin veya malın kiralanmasında alınan güvence bedeli olarak ortaya çıkmış bir faaliyettir.

 Türk Dil Kurumuna Göre Depozito Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

 Türk Dil kurumuna göre depozito kelimesi güvence bedeli olarak bilindiği gibi diğer bir anlamı ise bir ürünün ambalajı ile satıldıktan sonra tüketicinin ambalajı geri iade ettiğinde aldığı ücrettir.

 

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