Deny ne demek? İngilizce Deny kelimesinin Türkçe anlamı nedir?

Deny, İngilizce ’de kullanılan bir kelimedir. Kelime ailesi içerisinde bu kökten üretilen bir isim, sıfat ve zarf bulunmaktadır. Fiilin ayrıntılı incelemesi aşağıda bulunmaktadır.

Deny Ne Demek?

1.Anlamı: inkâr etmek

Bir şeyin doğru olmadığını söylemek ya da bir şeyin doğruluğuna inanmamak.

Örnek Cümle: Two men have denied murdering a woman at a picnic spote./ İki adam bir piknik alanında bir kadını öldürdüklerini inkar etti.

1.Anlamı: izin vermemek

Bir kişinin bir şeye sahip olmasına veya bir şey yapmasına karşı çıkmak.

Örnek Cümle: This is the only country to deny cancer screening to its citizens. / Bu ülke vatandaşlarına kanser taramasına izin vermeyen tek ülkedir.

2.Anlamı: Duygular

Bir şeyler hissedildiğini reddetmek.

Örnek Cümle: Emotions can become destructive if they are suppressed and denied. / Duygular bastırılıp inkâr edildiğinde yıkıcı olabilirler.

İsim hali: denial

Sıfat hali: undeniable

Zarf hali: undeniably