Deny ne demek? İngilizce Deny kelimesinin Türkçe anlamı nedir?
Deny kelimesi konuşma dilinde en çok kullanılan ilk 3000 kelimenin ve yazım dilinde en çok kullanılan ilk 2000 kelimenin içerisinde bulunmaktadır. Bunun yanında akademik kelime listesi içerisine dahil edilmiştir. Kelime bir fiili belirtmektedir.
Deny, İngilizce ’de kullanılan bir kelimedir. Kelime ailesi içerisinde bu kökten üretilen bir isim, sıfat ve zarf bulunmaktadır. Fiilin ayrıntılı incelemesi aşağıda bulunmaktadır.
Deny Ne Demek?
1.Anlamı: inkâr etmek
Bir şeyin doğru olmadığını söylemek ya da bir şeyin doğruluğuna inanmamak.
Örnek Cümle: Two men have denied murdering a woman at a picnic spote./ İki adam bir piknik alanında bir kadını öldürdüklerini inkar etti.
1.Anlamı: izin vermemek
Bir kişinin bir şeye sahip olmasına veya bir şey yapmasına karşı çıkmak.
Örnek Cümle: This is the only country to deny cancer screening to its citizens. / Bu ülke vatandaşlarına kanser taramasına izin vermeyen tek ülkedir.
2.Anlamı: Duygular
Bir şeyler hissedildiğini reddetmek.
Örnek Cümle: Emotions can become destructive if they are suppressed and denied. / Duygular bastırılıp inkâr edildiğinde yıkıcı olabilirler.
İsim hali: denial
Sıfat hali: undeniable
Zarf hali: undeniably
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