Denk Gelmek ne demek? Denk Gelmek deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Denk Gelmek deyimi ile aynı anlama gelen kalıplaşmış söz grupları şunlardır: ''Rast Gelmek'', ''Tesadüf Eseri'' ve ''Şans Eseri''

Denk Gelmek Ne Demek?

Denk gelmek deyimi kullanıldığı yere göre farklı anlamlara gelebilir. Örneğin biriyle karşılaştığımızı söylemek için ''denk geldik'' ifadesini kullanırız. Öncesinde düşünülmeden yapılan şeyleri anlatmak için de ''öyle denk geldi'' deriz.

Denk Gelmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Biriyle karşılaşmak, tesadüf etmek, rastlaşmak. Anlamı: Şans eseri iki ayrı parçanın birbirlerine uyması. Anlamı: Çakışma. Örneğin: Saatlerin birbirine denk gelmesi.

Denk Gelmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Onca ihtimal arasından bize en kötüsü denk geldi maalesef.

2- Televizyonda kanalları değiştirirken Clint Eastwood'un filmine denk geldim.

3- O saatte orada olmak gibi planım yoktu, sadece öyle denk geldi.