Denizli'nin alan kodu kaçtır? Denizli telefon kodu hakkında bilgi

Tekstil açısından gelişmiş olan en önemli şehirlerden biri olarak Denizli, aynı zamanda ülke çapında horozu ile de oldukça meşhurdur. Ülke ekonomisine kattığı bitkiler ile beraber yıl boyunca sürekli olarak iletişimde kalınan şehirlerden biridir. O yüzden şehrin alan kodunu ne oldu birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırıyor.

Denizli'nin Alan Kodu Kaçtır?

Denizli’nin adı kodu 0258’dir. Özellikle yerli ve yabancı her yıl yoğun şekilde turist çeken, önemli üniversiteye sahip olan ve yaylaları ile meşhur Denizli için, bu alan kodu üzerinden iletişim kurabilirsiniz. Aynı zamanda tarım ve hayvancılık üzerinden de önemli bir potansiyel teşkil etmesi kapsamında, sürekli bir alışveriş gerçekleştirilen şehirlerden biridir.

Bu bağlamda şehrin merkezi ile beraber ilçeleri açısından 258 alan kodu kullanabilirsiniz. Sabit olarak belirlenmiş bu alan kodu ile beraber yine sabit hatlara ulaşım sağlamanız mümkün. Böylece kurumsal veya bireysel açıdan aramak istediğiniz herhangi bir telefonu bu alan kodu ile beraber giriş yaparak ulaşım sağlayabilirsiniz. İlçe bazında ilgili alan kodunu öğrenerek buna bağlı olarak telefon etmeniz oldukça kolay.